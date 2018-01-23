Концессии на ЦКАД-4 грозит расторжение
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Достроить четвертый участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) вокруг Москвы должны были к концу 2018 г. Позже президент Владимир Путин отодвинул срок на 2019 г., но даже к этому времени проект может оказаться незавершенным. «Мы, безусловно, будем обсуждать с концедентом возможность переноса сроков строительства этого объекта», – предупреждал летом 2017 г. заместитель гендиректора «Автобана» Денис Анисимов.
Пока договориться удалось лишь о продлении сроков финансового закрытия: у строителей ЦКАД-4 – «Автобана» и РФПИ – появится еще два месяца, до конца марта, чтобы найти деньги на строительство дороги, сообщили два человека, близкие к переговорам по проекту, об этом консорциум договорился с ГК «Автодор» в конце декабря. Сроки финансового закрытия сдвинуты, оно состоится до конца марта подтвердил через представителя Анисимов.
Инвесторы, заинтересованные в проекте, есть, отметил Анисимов, осталось договориться с концедентом об изменении сроков строительства и некоторых других условий. После переговоров и будет сформирован состав проектной компании, утверждает он.
Пока же переговоры с потенциальными инвесторами, желавшими войти в проект еще осенью 2017 г., приостановлены. Турецко-российская компания Renaissance Construction, которая претендовала на строительство, но столкнулась с обысками ФСБ, согласилась участвовать в проекте, лишь если сроки окончания строительства будут перенесены на конец 2020-го – 2021 г., рассказывают три участника переговоров. Построить дорогу, которую, по всем правилам, нужно строить три или даже четыре года, за два неполных года невозможно, уверен консультант инфраструктурных проектов. Не все готово и для самого строительства: на пути ЦКАД-4 находится еще не расселенный коттеджный поселок, рассказывает участник переговоров. Представитель Renaissance Construction отказался от комментариев.
Еще с одним инвестором, готовым вложиться в проект, – консорциумом из группы ВИС и итальянской компании Astaldi – переговоры также не ведутся. Войти в проект и предоставить все банковские гарантии консорциум был готов, лишь если получил бы контроль в проектной компании, который сейчас принадлежит «Автобану», но «Автобан» с таким условием не согласен, объясняет человек, близкий к переговорам. Если консорциум вкладывает и гарантирует большую часть собственных средств концессионера, справедливо, чтобы мы контролировали процесс управления рисками всего проекта, передал через представителя член совета директоров группы ВИС Сергей Ромашов. Представитель «Автобана» не смог прокомментировать этот вопрос в понедельник вечером.
Еще одна компания, с которой ведутся переговоры, – турецкая Makyol также не готова входить в проект, пока не будет решен вопрос сроков, говорит участник переговоров. Ее представитель в турецком офисе не ответил на запрос. Договориться же с ГК «Автодор» о переносе сроков строительства сложно, считает консультант инфраструктурных проектов, в том числе из-за того, что это не первый случай – сроки сдвигались и при строительстве М11 Москва – Питер, и ЦКАД, которая уже не будет достроена к чемпионату мира по футболу.
Если инвесторам в оставшиеся два месяца не удастся договориться с государством о новых сроках окончания строительства, концессия в конце концов может быть отменена, а концессионное соглашение – расторгнуто, считают консультанты. Из-за нарушений концессионером обязательств, к которым традиционно относят недостижение финансового закрытия, поясняет партнер бюро «Качкин и партнеры» Денис Качкин, но если финансовое закрытие не произойдет из-за того, что государство не подготовило земельные участки, уже концессионер вправе расторгнуть соглашение и потребовать компенсацию убытков.
Концедент может расторгнуть концессионное соглашение в судебном и во внесудебном порядке (если это предусмотрено его условиями), а также заменить концессионера по специальной процедуре, рассказывает старший юрист LECAP Роман Жирнов. Но даже если концедент не будет расторгать соглашение или взыскивать неустойки за просрочку, у концессионера из-за жестких сроков могут возникнуть сложности на этапах строительства и ввода в эксплуатацию объекта.
Случаи расторжения соглашений до начала их исполнения есть, например, строительство Орловского тоннеля сорвалось после смены губернатора Санкт-Петербурга, вспоминает Качкин. Тогда концедент должен был компенсировать понесенные концессионером затраты, но ушел в долгие суды, говорит исполнительный директор Национального центра ГЧП Максим Ткаченко. Но расторгнуть концессионное соглашение до финансового закрытия проще, чем менять концессионера после – прецедентов в практике немного, предупреждает Качкин.
Представители Минтранса, РФПИ, ГК «Автодор» отказались от комментариев, представитель вице-премьера Аркадия Дворковича не ответил на запрос.