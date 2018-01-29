ВТБ даст 37 млрд рублей на строительство тематического парка «Остров мечты»

Строительство всего проекта ранее оценивалось в $1,5 млрд mos.ru

Банк ВТБ открыл кредитную линию на 37 млрд руб. холдинговой компании «Остров мечты» (входит в ГК «Регионы») сроком на семь лет, говорится в совместном заявлении сторон. Эти средства пойдут на строительство первой очереди одноименного тематического парка.

«Остров мечты» возводится на территории площадью 60 га в Нагатинской пойме. Общая площадь тематического парка – 292 000 кв. м. Проект включает в себя восемь тематических зон с 40 видами развлечений, ландшафтный парк со спортивными и детскими зонами, тематические рестораны, кинотеатры, танцпол, амфитеатр, многофункциональный концертный зал, около 200 магазинов, гостиницу и наземно-подземный паркинг.

Строительство всего проекта ранее оценивалось в $1,5 млрд. В сообщении компании сказано, что инвестиции первой очереди парка составят 43 млрд руб.

«ВТБ рад принять участие в финансировании строительства такого знакового проекта, как парк «Остров мечты». Уверены, что размах и не имеющая аналогов концепция парка сделают его одной из важнейших достопримечательностей Москвы», – цитируются в сообщении слова первого заместителя председателя правления банка Юрия Соловьева. В свою очередь председатель совета директоров «Острова мечты» Амиран Муцоев называет парк новым «мощным драйвером для развития города и всей страны», который позволит увеличить туристический поток в Москве почти на 3 млн человек.

Группа «Регионы» принадлежит Амирану и Алику Муцоевым, а также Амирхану Мори и Александру Карпову. Компания специализируется в основном на строительстве торговой недвижимости. Ей принадлежит сеть торговых центров «Июнь» и «Сибирский городок».

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство «Острова мечты» в марте 2016 г. Ведомство указывало, что парк «Остров мечты» – первый в России всесезонный парк развлечений. Он будет напоминать «Диснейленд», но с национальными особенностями. Главный фасад здания парка планируется сделать напоминающим «Замок Спящей красавицы», как в «Диснейленде».

Летом 2016 г. группа «Регионы» договорилась с Sony об использовании в развлекательной части парка героев анимационного фильма «Монстры на каникулах», сообщал «Коммерсантъ». До этого аналогичное соглашение девелопер подписал с бельгийской анимационной студией IMPS, владеющей брендом «Смурфики», о создании деревушки одноименных гномиков в парке, а также с Viacom International Media Networks, которая предоставит права для создания на «Острове мечты» игровой зоны с использованием образов Черепашек-ниндзя.