Игорь Чайка уберет мусор в Туле

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С 2014 г. компания «Хартия» занимается сбором и вывозом мусора в двух округах Москвы
Максим Стулов / Ведомости
Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на части территории Тульской области стало ООО «Хартия», совладелец которого – Игорь Чайка, сын генпрокурора Юрия Чайки. Об этом говорится в протоколе о результатах проведения конкурса. Конкурентов у компании не было – на участие в торгах была подана только одна заявка. «Хартия» будет заниматься сбором и утилизацией мусора в границах Тулы, Щекинского и Киреевского районов Тульской области.
Контракт будет заключен на 8 лет; за свои услуги компания получит 10,3 млрд руб. Выполнять функции оператора компания начнет с 1 января 2019 г. В конкурсной документации указано, что победитель должен своевременно и бесперебойно обеспечивать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов, образовавшихся в зоне его ответственности. Также оператор должен внедрить раздельный сбор мусора.
Другим оператором, который также будет убирать мусор в Тульской области, выбрана компания МСК-НТ, принадлежащая бизнесмену Игорю Черемскому.
Согласно федеральному законодательству до конца мая все российские регионы должны выбрать операторов по обращению с мусором. Игорь Чайка рассказывал «Ведомостям», что его компания планирует работать в Центральном федеральном округе. С 2014 г. компания «Хартия» занимается сбором и вывозом мусора в двух округах Москвы; контракты стоят городу 42,6 млрд руб.
20 апреля «Хартия» стала оператором региональной системы вывоза мусора на территории всей Ярославской области. Стоимость контракта составляет около 16 млрд руб.
На текущей неделе итоги конкурса подвели и подмосковные власти. Оператор выбран в каждом из семи кластеров региона, который поделен по территориальному признаку: Алексинский, Воскресенский, Каширский, Ногинский, Рузский, Сергиево-Посадский, Чеховский. «Хартия» в Московской области будет собирать мусор в северо-восточном направлении (Ногинский кластер); сумма контракта – 34,9 млрд руб. Самым крупным стала структура с участием «Ростеха» – «РТ-инвест», получившая контракты стоимостью 109,1 млрд руб.
Наличие полигонов, техники, своей сортировки увеличивает и рентабельность бизнеса, рассказывал Игорь Чайка. В 2017 г. его компания приобрела полигон во Владимирской области, сортировочный комплекс на Алтуфьевском шоссе, кроме того, Москва передала в аренду его компании один из мусоросжигательных заводов – МСЗ-4.
10 крупнейших свалок Подмосковья
Портал Правительства Московской области
Крупнейший в Подмосковье полигон «Тимохово» расположен в Ногинском районе возле одноименной деревни. Он введен в эксплуатацию в 1977 г. Проектная вместимость – 42,5 млн т, полигон может принять еще до 17,8 млн т мусора, то есть полигон способен принимать до 1,1 млн т отходов в год. Закрытие запланировано на 2032 г. Эксплуатирующая организация: ОАО «Полигон Тимохово» (здесь и далее данные министерства экологии и природопользования Московской области)
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Портал Правительства Московской области
«Кулаковский» полигон находится недалеко от деревни Манушкино в Чеховском районе. Ввод в эксплуатацию состоялся в 1959 г. Проектная вместимость – 8,4 млн т, полигон может принять всего 345 000 т мусора. Мощность - до 100 000 т отходов в год. Эксплуатирующая организация: ПАО «Промэкотех». Закрытие запланировано на 2017 г.
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Портал Правительства Московской области
Полигон «Алексинский карьер» находится под Клином. Его ввели в эксплуатацию в 1993 г. Проектная вместимость – 6,2 млн т, остаточная вместимость – 5,99 млн т. Способен принимать до 400 000 т отходов в год. Эксплуатирующая организация: ООО «Комбинат». Закрытие запланировано на 2032 год
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Евгений Разумный / Ведомости
Полигон «Торбеево» располагается в одноименном поселке в Люберецком районе. Год открытия Минприроды Подмосковья не называет. Проектная вместимость – 5,96 млн т, остаточная вместимость – 1,86 млн т. Полигон рассчитан на 400 000 т отходов в год. Завершение эксплуатации планируется на 2021 г. Эксплуатирующая организация: ООО «Энергетика и Технология»
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Сергей Бобылев/ТАСС
Полигон «Царево», расположенный в Пушкинском районе, открыт в 1984 г. Проектная вместимость – 4,2 млн т, он способен принять еще 188 000 т отходов. Полигон рассчитан на 200 000 т отходов в год, при этом завершение эксплуатации планируется на 2021 г. Эксплуатирующая организация: ОАО «Экопром»
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Портал Правительства Московской области
Полигон «Лесная», расположенный на границе с Серпуховом, начал работать в 2012 г. Проектная вместимость – 3,95 млн т, он способен принять еще 3,38 млн т отходов. Полигон рассчитан на 600 000 т отходов в год, а завершение эксплуатации планируется на 2019 г. Эксплуатирующая организация: ООО «Скайвэй»
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МУП «Спецавтохозяйство»
«Воловичи» расположен вблизи одноименной деревни под Коломной. Полигон открыт в 1990 г. и рассчитан на 3,5 млн т отходов. Полигон пока загружен лишь наполовину - в него еще можно вместить 1,87 млн т мусора. В год он способен принимать до 140 000 т отходов. Эксплуатирующая организация: МУП «Спецавтохозяйство». Завершить эксплуатацию планируется в 2034 г.
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involokolamsk.ru
Полигон «Ядрово» – самый молодой. Он открыт недалеко от Волоколамска в 2013 г. Проектная вместимость – 3,3 млн т, он способен принять еще 3 млн т отходов. Полигон рассчитан на 420 000 т отходов в год, а завершение эксплуатации планируется на 2032 г. Эксплуатирующая организация: ООО «Ядрово»
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Митя Алешковский / ИТАР-ТАСС
«Сабурово» открыт в Щелковском районе в 2003 г. Полигон рассчитан на 2,2 млн т, остаточная вместимость – 390 000 т. Полигон рассчитан на 120 000 т отходов в год. Закрытие запланировано на 2017 г, но точного подтверждения этому «Ведомости» не получили
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Портал Правительства Московской области
Полигон «Малая Дубна» расположен в Орехово‑Зуевском районе, его открытие состоялось в 1959 г. Полигон рассчитан на 2,1 млн т отходов и способен принять еще 354 000 т отходов. Завершить эксплуатацию планируется в 2020 г. Эксплуатирующая организация: ООО МУП «ОЗГПКХиБ»