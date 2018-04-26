Игорь Чайка уберет мусор в Туле

С 2014 г. компания «Хартия» занимается сбором и вывозом мусора в двух округах Москвы Максим Стулов / Ведомости

Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на части территории Тульской области стало ООО «Хартия», совладелец которого – Игорь Чайка, сын генпрокурора Юрия Чайки. Об этом говорится в протоколе о результатах проведения конкурса. Конкурентов у компании не было – на участие в торгах была подана только одна заявка. «Хартия» будет заниматься сбором и утилизацией мусора в границах Тулы, Щекинского и Киреевского районов Тульской области.

Контракт будет заключен на 8 лет; за свои услуги компания получит 10,3 млрд руб. Выполнять функции оператора компания начнет с 1 января 2019 г. В конкурсной документации указано, что победитель должен своевременно и бесперебойно обеспечивать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов, образовавшихся в зоне его ответственности. Также оператор должен внедрить раздельный сбор мусора.

Другим оператором, который также будет убирать мусор в Тульской области, выбрана компания МСК-НТ, принадлежащая бизнесмену Игорю Черемскому.

Согласно федеральному законодательству до конца мая все российские регионы должны выбрать операторов по обращению с мусором. Игорь Чайка рассказывал «Ведомостям», что его компания планирует работать в Центральном федеральном округе. С 2014 г. компания «Хартия» занимается сбором и вывозом мусора в двух округах Москвы; контракты стоят городу 42,6 млрд руб.

20 апреля «Хартия» стала оператором региональной системы вывоза мусора на территории всей Ярославской области. Стоимость контракта составляет около 16 млрд руб.

На текущей неделе итоги конкурса подвели и подмосковные власти. Оператор выбран в каждом из семи кластеров региона, который поделен по территориальному признаку: Алексинский, Воскресенский, Каширский, Ногинский, Рузский, Сергиево-Посадский, Чеховский. «Хартия» в Московской области будет собирать мусор в северо-восточном направлении (Ногинский кластер); сумма контракта – 34,9 млрд руб. Самым крупным стала структура с участием «Ростеха» – «РТ-инвест», получившая контракты стоимостью 109,1 млрд руб.

Наличие полигонов, техники, своей сортировки увеличивает и рентабельность бизнеса, рассказывал Игорь Чайка. В 2017 г. его компания приобрела полигон во Владимирской области, сортировочный комплекс на Алтуфьевском шоссе, кроме того, Москва передала в аренду его компании один из мусоросжигательных заводов – МСЗ-4.

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