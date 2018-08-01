Статья опубликована в № 4621 от 01.08.2018 под заголовком: Роман Авдеев вышел на «Свободу»
Ingrad Романа Авдеева застроит территорию косметической фабрики «Свобода»
Проект может потребовать инвестиций в размере около 17 млрд руб.
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«Свобода» – парфюмерная фабрика «А. Ралле и Ко», основанная в 1843 г. и позднее национализированная
Михаил Метцель / ТАСС
Девелопером проекта многофункционального комплекса, запланированного на месте косметической фабрики «Свобода» на Вятской улице, будет Ingrad. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками переговоров, и подтвердил источник, близкий к одной из сторон сделки.
В июне 2018 г. ПАО «Инград» учредило компанию «Специализированный застройщик «Вятская», следует из его сообщения. Это юрлицо будет основным инвестором и застройщиком проекта на месте «Свободы», говорят собеседники «Ведомостей». По их словам, строительство нового комплекса может начаться только через несколько лет – участникам проекта требуется время на перевод производства фабрики на новые мощности в Медведково и разработку концепции.
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