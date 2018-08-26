Фонд «ВТБ капитала» и Ashmore продает свой единственный объект в Москве
Офисно-складской комплекс на севере столицы может купить Raven Russia
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Фонд «ВТБ капитала», британской Ashmore и финской SRV продает свой единственный актив
Андрей Гордеев / Ведомости
Фонд VTBC-Ashmore Real Estate Partners выставил на продажу единственный объект – офисно-складской комплекс общей площадью 21 000 кв. м на ул. 8 Марта, рассказали «Ведомостям» три работавших с этим объектом консультанта. По их словам, среди претендентов – британская Raven Property Group (бывшая Raven Russia). Компания интересуется несколькими проектами, в том числе комплексом на ул. 8 Марта, подтвердил «Ведомостям» руководитель московского отделения Raven Property Group Игорь Богородов. Представители группы ВТБ и CBRE (брокер по продаже объекта) от комментариев отказались.
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