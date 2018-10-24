Лондонский суд обязал Пугачева продать дом

Бывший сенатор и основатель Межпромбанка (МПБ) Сергей Пугачев John Schults / Reuters

Лондонский суд постановил продать дом бывшего сенатора и бенефициара Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева в столице Великобритании стоимостью 8,9 млн фунтов стерлингов ($11,5 млн), пишет The Guardian. Деньги пойдут в конкурсную массу Межпромбанка, которого лишили лицензии в 2010 г.

Конкурсным управляющим Межпромбанка выступает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). «Ведомости» направили АСВ запрос о комментарии.

По данным The Guardian, сейчас в доме, ставшем предметом судебного разбирательства, живет бывшая гражданская супруга Пугачева Александра Толстая с их тремя детьми. Теперь они должны выехать к январю. Сам Пугачев был против продажи дома, пишет газета. Однако он не присутствовал в суде, потому что с лета 2015 г. живет во Франции. The Guardian отмечает, что банкир должен был давать показания по видеосвязи, но из-за технических проблем ему не удалось это сделать.

Это не первый раз, когда АСВ удалось отсудить недвижимость Пугачева. В прошлом году агентство продало поместье экс-банкира в английском графстве Херефордшир за 1,6 млн фунтов стерлингов. Тогда средства были также направлены в конкурсную массу Межпромбанка.

В 2010 г. Межпромбанк остался без лицензии и был признан банкротом. Вскоре Пугачев покинул Россию. Следственный комитет возбудил против него дела, обвинив банкира в присвоении имущества в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выдаче Межпромбанком невозвратных кредитов. Пугачев был объявлен в розыск и заочно арестован. АСВ выиграло в Арбитражном суде Москвы иск о привлечении Пугачева к субсидиарной ответственности по долгам банка и взыскании с него и бывших менеджеров банка почти 76 млрд руб. Пугачев пытается обжаловать решение.

Параллельно АСВ пытается взыскать с Пугачева денежные средства, которые, по его версии, были незаконно выведены им из банка. Высокий суд Лондона по иску АСВ в 2014 г. заморозил активы Пугачева на $2 млрд по всему миру и запретил ему покидать пределы Англии и Уэльса. Однако в 2015 г. Пугачев в нарушении запрета перебрался во Францию. Свой отъезд он объяснил предполагаемой угрозой жизни в Великобритании. В свою очередь английский суд приговорил Пугачева к двум годам лишения свободы, признав его виновным в 12 случаях неуважения к суду.

Сам Пугачев в 2015 г. подал в гаагский суд иск к России на $12 млрд за нанесенный ему ущерб. Он считает свое преследование незаконным, а активы в России — экспроприированными.

В 2008 г. Пугачев входил в рейтинг самых богатых бизнесменов России по версии Forbes, он занимал 51-е место в списке. Тогда издание оценивало его состояние в $2 млрд.

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