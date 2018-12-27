Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4726 от 27.12.2018 под заголовком: «Самолет» пристроится к RDI

«Самолет» и RDI Group построят еще 2,6 млн кв. м жилья

Инвестиции в новой Москве оцениваются в 165 млрд рублей
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Компания «Самолет две столицы» и RDI Group будут вместе застраивать 440 га в новой Москве, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным партнерам. По их словам, стороны для этих целей создали совместное предприятие, в котором контрольный пакет (чуть более 50%) будет у «Самолет две столицы». На земельных участках планируется строительство в общей сложности около 2,6 млн кв. м жилья, говорят собеседники «Ведомостей». Гендиректор «Самолета» Игорь Евтушевский, председатель совета директоров RDI Group Дмитрий Аксенов и партнер фирмы WP Capital Group (консультант сделки) Алекс Теплицкий эту информацию подтвердили.

Самый крупный участок (площадью 345 га), по словам представителей сторон, расположен рядом с поселением Рязановским недалеко от Подольска, там будет более 2 млн кв. м жилья. Первую очередь проекта планируется ввести в эксплуатацию в 2021–2022 гг. Еще один участок (площадью 95 га) находится на Киевском шоссе возле д. Санино. Партнеры хотят там построить 585 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости.

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