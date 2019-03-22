ВТБ отложил продажу бывших земель Сергея Пугачева

Структура ВТБ отложила торги по продаже трех крупных земельных участков Московского конного завода №1 в Одинцовском районе Валерий Шарифулин / ТАСС

Входящее в группу ВТБ ООО «БМ Проект» отменило торги по продаже трех крупных земельных участков Московского конного завода №1 в Одинцовском районе, следует из информации на сайте единой электронной торговой площадки. Компания планировала продать в общей сложности 183,3 га на Рублево-Успенском шоссе и выручить за них не менее 9,1 млрд руб. Аукцион был назначен на 22 марта.

Представитель ВТБ сообщил, что торги отменены в связи с уточнением границ участков. Новую дату аукциона он не назвал.

Земли, которые сейчас продает ВТБ, изначально принадлежали Объединенной промышленной корпорации (ОПК) бывшего сенатора и основателя Межпромбанка Сергея Пугачева. ОПК еще до кризиса 2008 г. заложила около 1200 га на Рублево-Успенском шоссе, включая участки конного завода, по кредиту ВТБ на $2,4 млрд ($2 млн за 1 га). Исходя из этой оценки стоимость продаваемых участков должна была составлять $366,5 млн, или чуть более 23 млрд руб. по курсу ЦБ. Впрочем, сейчас даже 9,1 млрд руб. за эти активы – высокая цена. Учитывая большую площадь территории, для того чтобы заинтересовать потенциальных покупателей, можно было бы выставить участки по цене на 30% ниже, считает партнер Colliers International Владимир Сергунин.

Как можно использовать данные участки, пока непонятно. Структуры Пугачева хотели построить на них около 1 млн кв. м недвижимости, включая элитный поселок «Грибаново». Но в 2009 г. из-за финансовых сложностей он был вынужден передать эти участки ВТБ в счет погашения долга. В 2011 г. ВТБ сообщал, что собирается возвести на Рублево-Успенском шоссе 1,5 млн кв. м жилья и коммерческой недвижимости. Нынешний статус проекта и его параметры неизвестны. Неясно также, какую часть из полученных от Пугачева участков ВТБ планирует продать.

Несколько лет назад владельцы земельных участков около села Успенское в Одинцовском районе пытались согласовать с мэрией Москвы застройку 2900 га. На этой территории планировалось возвести 4 млн кв. м недвижимости, из которых 3,1 млн кв. м – жилье. Кроме ВТБ инвесторами проекта должны были выступить владелец холдинга «Акрон» Вячеслав Кантор, а также «Агрокомплекс Горки-2» (его владельцы – экс-акционеры «Вимм-билль-данна» Давид Якобашвили и Гавриил Юшваев). Инвестиции оценивались в 200 млрд руб. Однако в 2016 г. правительство Москвы отправило проект на доработку. С тех пор о нем ничего не сообщалось. Участки ВТБ будут интересны девелоперам жилой недвижимости, которые уже имеют опыт работы в Московской области и новой Москве, считает Сергунин. Цена квартир в этом районе, по его мнению, должна находиться в диапазоне 80 000–100 000 руб за 1 кв. м.