O1 Properties потратит до 20 млрд рублей на строительство премиального жилья

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Один из крупнейших владельцев столичной недвижимости – О1 Properties планирует инвестировать в строительство премиального жилья в Москве Максим Стулов / Ведомости

Один из крупнейших владельцев столичной недвижимости – О1 Properties планирует инвестировать в строительство премиального жилья в Москве 15–20 млрд руб., рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с компанией, а также один из ее партнеров. По их словам, она рассматривает приобретение площадок в пределах Третьего транспортного кольца под проекты в элитном и премиальном сегментах.

О1 Properties управляет московскими офисами класса А. В ее портфеле 12 бизнес-центров на 624 000 кв. м, среди которых «Белая площадь» рядом со ст. м. «Белорусская», «Легенда» на Цветном бульваре и Vivaldi Plazа у ст. м. «Павелецкая». Компания создана O1 Group Бориса Минца, но из-за финансовых сложностей контроль над активами бизнесмена перешел к фирме Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Последнюю участники рынка связывают с «Роснефтью» и ГК «Регион». Сама О1 Properties в финансовой отчетности называет своим контролирующим бенефициаром бизнесмена Павла Ващенко. Ему же через ряд фирм принадлежит и сама RT&I, свидетельствуют данные кипрского реестра и ЕГРЮЛа. О Ващенко известно не много: в 2011 г. он владел 25% долей в «Регион портфельные инвестиции», согласно «СПАРК-Интерфаксу».