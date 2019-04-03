Производитель круп «Мистраль» купил крупный склад на юге Подмосковья
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Производитель и дистрибутор бакалейной продукции «Мистраль трейдинг» договорился с PNK Group о покупке у нее 53 000 кв. м в логистическом парке «PNK парк Коледино», в 20 км от МКАД по Симферопольскому шоссе. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к обеим компаниям. Сделка закрыта, уточнили управляющий директор PNK Group Евгений Скаридов, директор по логистике «Мистраль трейдинга» Сергей Агафонов и представитель JLL, брокера со стороны продавца.
«Мистраль трейдинг» – крупный производитель круп, а также дистрибутор таких брендов, как хлебцы Finn Crisp, соусы Kikkoman, пасты Pomato и др. Основной владелец компании – Беслан Агрба, согласно ЕГРЮЛу. «Мистраль трейдинг» приобрел индустриальное здание в «PNK парк Коледино» для консолидации производственных и логистических мощностей в одном месте, передал Агафонов. Сейчас, по его словам, производство и складские площади располагаются на разных объектах: «Траст-терминал-Лыткарино», «Бородино» в Мытищах и в комплексе в Подольске. Кроме того, бизнес компании растет, для чего и потребовалось расширение площадей, добавляет собеседник «Ведомостей». Так, в 2018 г. «Мистраль трейдинг» начал производство хлебцев FitStart.
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