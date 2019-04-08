Цены на элитные квартиры Москвы достигли трехлетнего максимума

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Средняя цена квадратного метра в предложениях на первичном рынке дорогих (элитных и премиальных) квартир Москвы в I квартале 2019 г. составила 815 000 руб., или на 12% больше, чем год назад Евгений Разумный / Ведомости

Средняя цена квадратного метра в предложениях на первичном рынке дорогих (элитных и премиальных) квартир Москвы в I квартале 2019 г. составила 815 000 руб., или на 12% больше, чем год назад, говорится в отчете консалтинговой компании Knight Frank. Но если в премиальном сегменте цена квадратного метра за год выросла незначительно – на 8% – и достигла 597 000 руб. (а в последнем квартале и вовсе зафиксировано снижение цены на 0,4%), пишет Knight Frank, то элитное жилье за год подорожало на 22% до 1,06 млн руб. за 1 кв. м и это самый высокий показатель за последние три года.

Рост цен на элитные новостройки подтверждает и управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин. Но по его данным, цена 1 кв. м в этом сегменте за последние 12 месяцев выросла только на 6% и объясняется это повышением цен на проекты по мере их готовности (от котлована до сдачи – 30–40%) и тем, что большая часть новых объектов, где продажи начались в 2018–2019 гг., предлагается с отделкой, что делает их дороже на 100 000–150 000 руб. за 1 кв. м.