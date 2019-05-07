Группа ВТБ продала последний гостиничный актив

АФК «Система» заплатила за долю в ВАО «Интурист» в 20 раз меньше начальной цены

Статья опубликована в № 4809 от 08.05.2019 под заголовком: АФК «Система» собрала весь «Интурист»

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Входящая в АФК «Система» АО «Бизнес недвижимость» стала победителем аукциона по продаже принадлежащего Гостиничной компании 8,74% в ВАО «Интурист» Евгений Разумный / Ведомости

Входящая в АФК «Система» АО «Бизнес недвижимость» стала победителем аукциона по продаже принадлежащего Гостиничной компании 8,74% в ВАО «Интурист», следует из протокола торгов. Этот пакет изначально продавался за 621,9 млн руб., а заявка «Бизнес недвижимости» была единственной, сказано в документе. Конечная сумма предложения со стороны покупателя в итоговом протоколе не указана.

Представитель АФК «Система» сообщил, что доля в ВАО «Интурист» обошлась компании в 30 млн руб. Представитель контролирующего Гостиничную компанию ВТБ на запрос «Ведомостей» не ответил.