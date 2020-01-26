«Ростелеком» заключил крупнейшую сделку по аренде офисов в Москве
«Ростелеком» взял в аренду у «Актион девелопмента» всю офисную часть бизнес-центра «Академик», расположенного на пр-те Вернадского, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к обеим компаниям. По их словам, речь идет примерно о 24 000 кв. м. Общая площадь «Академика» – 50 000 кв. м, сказано на его сайте, но примерно половину занимают торговые помещения и парковка. Сделка, по словам собеседников «Ведомостей», была закрыта в самом конце декабря. Представитель «Ростелекома» же утверждает, что она еще не завершена, от дальнейших комментариев он отказался. Запрос в «Актион девелопмент» остался без ответа. Представитель консультанта сделки – CBRE от комментариев отказался.
«Ростелеком» давно ищет себе дополнительный офис в Москве, куда он планирует перевести часть подразделений. Сейчас оператор арендует 48 000 кв. м в бизнес-центре Comcity на Киевском шоссе. Ему также принадлежат площади в комплексе на Гончарной улице, которые занимает руководство холдинга. В прошлом году «Ростелеком» вел переговоры с банком «Траст» об аренде бизнес-центра Dominion Tower на Шарикоподшипниковской улице. Но сделка так и не состоялась. О том, что «Ростелеком» выбрал в качестве дополнительного офиса бизнес-центр «Академик», источники «Ведомостей» рассказывали еще в ноябре прошлого года. Но тогда речь шла лишь о 15 000 кв. м.