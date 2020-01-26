«Ростелеком» заключил крупнейшую сделку по аренде офисов в Москве

«Ростелеком» давно ищет себе дополнительный офис в Москве, куда он планирует перевести часть подразделений. Сейчас оператор арендует 48 000 кв. м в бизнес-центре Comcity на Киевском шоссе. Ему также принадлежат площади в комплексе на Гончарной улице, которые занимает руководство холдинга. В прошлом году «Ростелеком» вел переговоры с банком «Траст» об аренде бизнес-центра Dominion Tower на Шарикоподшипниковской улице. Но сделка так и не состоялась. О том, что «Ростелеком» выбрал в качестве дополнительного офиса бизнес-центр «Академик», источники «Ведомостей» рассказывали еще в ноябре прошлого года. Но тогда речь шла лишь о 15 000 кв. м.