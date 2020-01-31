Mail.ru Group перезаключила договор аренды офиса на Ленинградском проспекте

По их словам, общая площадь арендованного здания – 30 500 кв. м, срок соглашения – пять лет. Представители Mail.ru Group, «Галс-девелопмент» и компании CBRE (консультант сделки) от комментариев отказались. Ставка аренды в Skylight может составлять 35 000 руб. за кв. м (без учета налогов и операционных расходов) в год, говорит управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. Это значит, что общие расходы Mail.ru Group на офис за время действия договора составят 5,3 млрд руб.