Mail.ru может перенести штаб-квартиру в «Москва-сити»

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Сейчас Mail.ru Group занимает чуть более 30 000 кв. м в бизнес-центре Skylight на Ленинградском проспекте Евгений Разумный / Ведомости

Mail.ru Group ведет переговоры со структурами Олега Малиса и Алишера Усманова об аренде площадей в комплексе, который они строят в деловом центре «Москва-сити» (участок № 20), рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с обеими сторонами потенциальной сделки. Этот проект – один из вариантов, который рассматривает Mail.ru Group, подтвердил сотрудник интернет-компании. Представитель Усманова перенаправил вопрос в Mail.ru Group, там факт переговоров об аренде площадей в башне в «Москва-сити» опровергли. Представитель «Сити» Малиса, которая управляет всем деловым центром и вместе с компанией Усманова строит башню, сообщил, что группа ведет переговоры с рядом крупных игроков, но до закрытия сделок комментировать их некорректно.

Малис с Усмановым строят в «Москва-сити» две башни. Одна из них – на 179 600 кв. м, включая примерно 100 000 кв. м офисов, их-то и займет Mail.ru Group, говорят два консультанта, работавших с проектом. Если такая сделка состоится, она станет рекордной в истории рынка аренды офисов, отмечает руководитель отдела исследований JLL Олеся Дзюба. Нынешний рекорд, 68 000 кв. м в строящемся бизнес-центре «Акватория», – у «Тинькофф».