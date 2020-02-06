Издание «Проект» составило карту владений чиновников и господрядчиков на Рублевке
Почти 30% элитной недвижимости в районе Рублевского шоссе принадлежит чиновникам и господрядчикам, выяснило сетевое издание «Проект». Оно изучило выписки из Росрееста по 4000 участков в 76 элитных поселках вдоль Рублевского шоссе. Этими землями владеют 2429 человек, говорит один из авторов исследования Мария Жолобова. «Проекту» удалось найти в открытых источниках информацию о 1424. Из них 690 (28%) оказались аффилированы с государством: работали или работают в органах власти, неформально связаны с чиновниками или выполняют крупные господряды, добавила Жолобова.
Общая площадь участков этих людей – более 10,5 млн кв. м, суммарная рыночная стоимость – 343 млрд руб. «Вместе со стоимостью построенных коттеджей это тянет на 1,3 трлн руб. – почти два бюджета Московской области», – говорится в исследовании «Проекта». Рыночная стоимость земли такой площади в элитных поселках Рублевки действительно может достигать более 300 млрд руб., а с учетом коттеджей – более 1 трлн руб., оценили «Ведомости» по данным ЦИАНа.
Данные об участках 800 интересных и известных землевладельцев Рублевки «Проект» нанес на интерактивную карту. На ней можно посмотреть, где расположены имения, что на них построено, и содержится краткая информация о владельцах – как они свое состояние заработали. В списке бывшие и нынешние чиновники, судьи, силовики, бизнесмены, деятели шоу-бизнеса и члены их семей.
В исследовании рассказывается о поместьях, которые, как полагает «Проект», связаны с семьей нового премьер-министра Михаила Мишустина (260 соток общей стоимостью 455 млн руб.), первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко (71 сотка на 546 млн руб.), министром обороны Сергеем Шойгу (200 соток на 266 млн руб.), главой Росгвардии Виктором Золотовым (119 соток на 263 млн руб.), председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным (26 соток на 225 млн руб.) («Ведомости» ознакомились с соответствующими выписками из Росреестра).
Одними из крупнейших собственников на Рублевке «Проект» называет структуры Романа Абрамовича (44 га на 11,5 млрд руб.), семью Алишера Усманова (25 га на 5,6 млрд руб.), Геннадия Тимченко (22 га на 2,3 млрд руб.).
Тем не менее в последние годы Рублевка стала пустеть. На продажу выставлен каждый пятый коттедж, говорится в исследовании «Проекта». К 2019 г. сотка на Рублевке стоила $47 000, тогда как в 2014 г. была в два раза дороже – около $100 000.