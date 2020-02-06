Издание «Проект» составило карту владений чиновников и господрядчиков на Рублевке

Почти 30% элитной недвижимости в районе Рублевского шоссе принадлежит чиновникам и господрядчикам, выяснило сетевое издание «Проект». Оно изучило выписки из Росрееста по 4000 участков в 76 элитных поселках вдоль Рублевского шоссе. Этими землями владеют 2429 человек, говорит один из авторов исследования Мария Жолобова. «Проекту» удалось найти в открытых источниках информацию о 1424. Из них 690 (28%) оказались аффилированы с государством: работали или работают в органах власти, неформально связаны с чиновниками или выполняют крупные господряды, добавила Жолобова.