Владелец «Пятерочек» снял коворкинг в центре Москвы рядом с «Яндексом»

Управляющая магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» X5 Retail Group – крупнейший ритейлер в России с выручкой 1,73 трлн руб. в 2019 г. (предварительные результаты). Долгое время центральный офис группы находился на Средней Калитниковской улице в Нижегородском районе Москвы, но в 2018 г. она арендовала под головной офис почти 10 000 кв. м в бизнес-центре «Оазис» на Коровьем Валу в центре столицы. Коворкинг в «Красной Розе» будет дополнительным офисом X5, уточнил представитель группы. Новые помещения потребовались ей в связи с ростом ее подразделений, в том числе технологичных, объясняет Красноперова. «Мы в X5 начали новую трансформацию в компанию, базирующуюся на технологиях», – сказано в отчете Х5 за 2017 г. Выбор таких проектов, как WeWork, по словам Красноперовой, позволяет группе более гибко подходить к комфортному размещению сотрудников.