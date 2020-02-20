ПИК построит жилой комплекс на месте автокомбината
«Дочка» группы ПИК – ООО «ПИК-Инвестпроект» – по данным ЕГРЮЛ, стала владельцем АО «Автокомбинат № 3», которому принадлежит почти 8,5 га в 3-м Нижнелихоборском проезде (Тимирязевский район). Представитель ПИК информацию о покупке предприятия подтвердил и сообщил, что на его территории планируется строительство жилого комплекса. Другие подробности он не раскрыл.
«Автокомбинат № 3» несколько лет назад был связан с нефтегазовой компанией «Итера», у которой также был и девелоперский бизнес. В 2007 г. она планировала построить на его территории многофункциональный комплекс «Хеопс» общей площадью 426 000 кв. м. Инвестиции в проект оценивались в $1 млрд. В 2015 г. «Коммерсантъ» сообщал, что предприятие выкупила девелоперская компания «Жилищный капитал», которая сейчас находится в процессе банкротства. У кого ПИК приобрел «Автокомбинат № 3», «Ведомостям» узнать не удалось.
Градостроительно-земельная комиссия Москвы еще в 2016 г. разрешила предприятию разработать проект планировки территории общей площадью 26,6 га. Непосредственно на участке «Автокомбината № 3» можно построить многофункциональный комплекс на 158 620 кв. м, из которых 64 000 кв. м – жилье, сообщил вчера представитель Москомстройинвеста. Остальное, по его словам, – гостиница на 575 номеров, офисы, торговые объекты, кинотеатр, а также храм и социальная инфраструктура.