ПИК построит жилой комплекс на месте автокомбината

«Автокомбинат № 3» несколько лет назад был связан с нефтегазовой компанией «Итера», у которой также был и девелоперский бизнес. В 2007 г. она планировала построить на его территории многофункциональный комплекс «Хеопс» общей площадью 426 000 кв. м. Инвестиции в проект оценивались в $1 млрд. В 2015 г. «Коммерсантъ» сообщал, что предприятие выкупила девелоперская компания «Жилищный капитал», которая сейчас находится в процессе банкротства. У кого ПИК приобрел «Автокомбинат № 3», «Ведомостям» узнать не удалось.