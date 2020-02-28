«Инград» построит жилой комплекс рядом с Лужниками
Девелопер покупает площадку «Гелиймаша», которую ранее хотел застроить Сергей Полонский
Совет директоров «Инграда» одобрил покупку своей «дочкой» «Гелиос инвестментс» фирмы ООО «Л10», сообщил девелопер. Л10, по данным Росреестра, владеет правами на шесть земельных участков площадью 3,5 га и 14 зданиями на 14 500 кв. м на бывшей территории завода «Гелиймаш» на Лужнецкой набережной.
Запрос в «Инград» остался без ответа. Человек, близкий к компании, подтвердил планы по приобретению площадки предприятия. Другой человек, близкий к девелоперу, уточнил, что в сделку войдет не 3,5, а 5 га.
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