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«Инград» построит жилой комплекс рядом с Лужниками

Девелопер покупает площадку «Гелиймаша», которую ранее хотел застроить Сергей Полонский
Антон Филатов
Девелопер «Инград» Романа Авдеева и ГК «Регион» купит бывшую территорию завода «Гелиймаш» /Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров «Инграда» одобрил покупку своей «дочкой» «Гелиос инвестментс» фирмы ООО «Л10», сообщил девелопер. Л10, по данным Росреестра, владеет правами на шесть земельных участков площадью 3,5 га и 14 зданиями на 14 500 кв. м на бывшей территории завода «Гелиймаш» на Лужнецкой набережной.

Запрос в «Инград» остался без ответа. Человек, близкий к компании, подтвердил планы по приобретению площадки предприятия. Другой человек, близкий к девелоперу, уточнил, что в сделку войдет не 3,5, а 5 га.

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