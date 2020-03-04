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Правительство Москвы нашло претендентов на два транспортных узла

Один может построить компания Артема Чайки, второй – MR Group
Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

Компании «Три эс ритейл» и «Б-холдинг» подали заявки на приобретение 99% ООО «ТПУ «Кленовый бульвар». Этой компании принадлежат права на земельный участок в районе Нагатинского затона. Там, как следует из лотовой документации, можно построить торгово-развлекательный комплекс на 17 500 кв. м. Инвестиции в этот проект директор департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Алан Балоев оценивает в 1 млрд руб. 

Победителем торгов, скорее всего, станет «Три эс ритейл». При начальной цене в 100,6 млн руб. она предложила 130 млн руб., тогда как ее конкурент – 102 млн руб. В лотовой документации сказано, что цена – основной критерий при выборе победителя.

«Три эс ритейл» входит в 3S Property Development, которая на 41% принадлежит старшему сыну экс-генпрокурора России Артему Чайке. Еще 40% – у основателя ульяновского застройщика «Премьера» Руслана Сеюкова. Остальные доли принадлежат самой компании и партнеру Чайки по спортивному мотоклубу Iron Birds Александру Китаеву. 

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