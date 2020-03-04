Правительство Москвы нашло претендентов на два транспортных узла

Компании «Три эс ритейл» и «Б-холдинг» подали заявки на приобретение 99% ООО «ТПУ «Кленовый бульвар». Этой компании принадлежат права на земельный участок в районе Нагатинского затона. Там, как следует из лотовой документации, можно построить торгово-развлекательный комплекс на 17 500 кв. м. Инвестиции в этот проект директор департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Алан Балоев оценивает в 1 млрд руб.