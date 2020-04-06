«Экоофис» продаст часть активов девелоперам Capital Group и ПИК

Кроме того, группа ПИК выкупает у «Экоофиса» технопарк «Перово Поле» (17 300 кв. м), рассказывали «Ведомостям» два консультанта, работавших с этим объектом. На его месте, по разным оценкам, можно возвести жилой комплекс на 100 000–200 000 кв. м.