«Экоофис» продаст часть активов девелоперам Capital Group и ПИК
В сделку войдет технопарк в Медведкове, где можно построить жилой комплекс
Компания «Экоофис» завершает сделку по продаже части активов группе инвесторов, сообщил «Ведомостям» ее владелец Андрей Ковалев. Ранее структура, связанная с девелоперской компанией Capital Group, приобрела у нее фирму, владеющую бизнес-центром «Кожевники» (42 100 кв. м) на Дербеневской улице. На его месте градостроительно-земельная комиссия разрешила построить общественно-жилой комплекс на 168 540 кв. м.
Кроме того, группа ПИК выкупает у «Экоофиса» технопарк «Перово Поле» (17 300 кв. м), рассказывали «Ведомостям» два консультанта, работавших с этим объектом. На его месте, по разным оценкам, можно возвести жилой комплекс на 100 000–200 000 кв. м.
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