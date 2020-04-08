РЖД арендовала офис в центре Москвы
Это одна из крупнейших сделок за год
Центральная дирекция закупок и снабжения ОАО «РЖД» арендовала 9230 кв. м в бизнес-центре «Ситидел», расположенном рядом с Курским вокзалом, в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. По их словам, договор был подписан еще в конце 2019 г., но действовать он начинает с 2020 г.
Ярослав Коцюба, гендиректор Prime Property Management, управляющей «Ситиделом», подтвердил: такая сделка заключена. По его словам, в этом комплексе будет консолидировано несколько подразделений РЖД. Запрос в РЖД остался без ответа.
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