РЖД арендовала офис в центре Москвы

Центральная дирекция закупок и снабжения ОАО «РЖД» арендовала 9230 кв. м в бизнес-центре «Ситидел», расположенном рядом с Курским вокзалом, в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. По их словам, договор был подписан еще в конце 2019 г., но действовать он начинает с 2020 г.