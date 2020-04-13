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Мэрия Москвы добивается сноса крупного бизнес-центра

Собственник «Прянишникова, 23А» достроил его без разрешения
Антон Филатов
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Арбитражный суд Москвы признал бизнес-центр «Прянишникова, 23А», расположенный в Тимирязевском районе, самовольной постройкой и обязал его собственника – компанию АО «Адапт инвест» – снести его. Это следует из решения суда. Там сказано, что эта фирма еще в 2005 г. заключила с департаментом земельных ресурсов долгосрочный договор аренды участка площадью 1,4 га. 

Спустя два года московская госинспекция по недвижимости установила, по данным суда, что «Адапт инвест» провела реконструкцию зданий на этом участке, в итоге их площадь выросла с 18 352 кв. м до 24 252 кв. м, а документы на работы у компании отсутствовали, участок был передан ей в аренду без права капитального строительства. 

Префектура Северного административного округа еще в 2012 г. обратилась в суд с требованием снести незаконные пристройки. Тогда экспертиза показала, что это сделать невозможно без ущерба для всего здания, поэтому московский арбитраж этот иск отклонил. В 2016 г. департамент имущества потребовал снести уже весь объект. В конце 2019 г. Арбитражный суд Москвы эти требования удовлетворил, полный текст решения опубликовали лишь в феврале 2020 г. В марте «Адапт инвест» подал апелляцию, ее рассмотрение назначено на июнь. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных