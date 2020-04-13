Мэрия Москвы добивается сноса крупного бизнес-центра

Префектура Северного административного округа еще в 2012 г. обратилась в суд с требованием снести незаконные пристройки. Тогда экспертиза показала, что это сделать невозможно без ущерба для всего здания, поэтому московский арбитраж этот иск отклонил. В 2016 г. департамент имущества потребовал снести уже весь объект. В конце 2019 г. Арбитражный суд Москвы эти требования удовлетворил, полный текст решения опубликовали лишь в феврале 2020 г. В марте «Адапт инвест» подал апелляцию, ее рассмотрение назначено на июнь.