Мэрия Москвы добивается сноса крупного бизнес-центра

Мэрия Москвы добивается сноса крупного бизнес-центраСобственник «Прянишникова, 23А» достроил его без разрешения
Арбитражный суд Москвы признал бизнес-центр «Прянишникова, 23А», расположенный в Тимирязевском районе, самовольной постройкой и обязал его собственника – компанию АО «Адапт инвест» – снести его. Это следует из решения суда. Там сказано, что эта фирма еще в 2005 г. заключила с департаментом земельных ресурсов долгосрочный договор аренды участка площадью 1,4 га.
Спустя два года московская госинспекция по недвижимости установила, по данным суда, что «Адапт инвест» провела реконструкцию зданий на этом участке, в итоге их площадь выросла с 18 352 кв. м до 24 252 кв. м, а документы на работы у компании отсутствовали, участок был передан ей в аренду без права капитального строительства.
Префектура Северного административного округа еще в 2012 г. обратилась в суд с требованием снести незаконные пристройки. Тогда экспертиза показала, что это сделать невозможно без ущерба для всего здания, поэтому московский арбитраж этот иск отклонил. В 2016 г. департамент имущества потребовал снести уже весь объект. В конце 2019 г. Арбитражный суд Москвы эти требования удовлетворил, полный текст решения опубликовали лишь в феврале 2020 г. В марте «Адапт инвест» подал апелляцию, ее рассмотрение назначено на июнь.