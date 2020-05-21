AB Development построит офис рядом с усадьбой Юргенсона в центре Москвы

AB Development построит офис рядом с усадьбой Юргенсона в центре МосквыИнвестиции в проект могут достичь $15 млн
Девелоперская компания AB Development планирует построить офисный комплекс на 7000 кв. м рядом с памятником архитектуры – усадьбой Григория Юргенсона в Колпачном переулке в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавшие с участниками проекта. Представитель AB Development, а также руководитель архитектурной мастерской «Гинзбург архитектс» Алексей Гинзбург, который занимался разработкой проекта, эту информацию подтвердили. Инвестиции в строительство объекта представитель AB Development оценивает примерно в $15 млн. Комплекс планируется ввести в эксплуатацию в конце 2021 г.
AB Development была создана бывшим топ-менеджером Hines и Horus Capital Алексеем Бланиным. На ее сайте сказано, что она завершила 11 девелоперских проектов на $1 млрд, среди них офисные комплексы «Большевик» и «Аркус» на Ленинградском проспекте, элитный жилой комплекс «Резиденция Моне» на Пресне. Среди текущих проектов компании – жилые комплексы «Вишневый сад» на территории «Мосфильма» (вместе с Altera Investments Кирилла Андросова) и Palais Kolin в Вене.