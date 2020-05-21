AB Development построит офис рядом с усадьбой Юргенсона в центре Москвы

Девелоперская компания AB Development планирует построить офисный комплекс на 7000 кв. м рядом с памятником архитектуры – усадьбой Григория Юргенсона в Колпачном переулке в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавшие с участниками проекта. Представитель AB Development, а также руководитель архитектурной мастерской «Гинзбург архитектс» Алексей Гинзбург, который занимался разработкой проекта, эту информацию подтвердили. Инвестиции в строительство объекта представитель AB Development оценивает примерно в $15 млн. Комплекс планируется ввести в эксплуатацию в конце 2021 г.