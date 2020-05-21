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AB Development построит офис рядом с усадьбой Юргенсона в центре Москвы

Инвестиции в проект могут достичь $15 млн
Антон Филатов
Усадьба Григория Юргенсона в Колпачном переулке /wikipedia

Девелоперская компания AB Development планирует построить офисный комплекс на 7000 кв. м рядом с памятником архитектуры – усадьбой Григория Юргенсона в Колпачном переулке в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавшие с участниками проекта. Представитель AB Development, а также руководитель архитектурной мастерской «Гинзбург архитектс» Алексей Гинзбург, который занимался разработкой проекта, эту информацию подтвердили. Инвестиции в строительство объекта представитель AB Development оценивает примерно в $15 млн. Комплекс планируется ввести в эксплуатацию в конце 2021 г.

AB Development была создана бывшим топ-менеджером Hines и Horus Capital Алексеем Бланиным. На ее сайте сказано, что она завершила 11 девелоперских проектов на $1 млрд, среди них офисные комплексы «Большевик» и «Аркус» на Ленинградском проспекте, элитный жилой комплекс «Резиденция Моне» на Пресне. Среди текущих проектов компании – жилые комплексы «Вишневый сад» на территории «Мосфильма» (вместе с Altera Investments Кирилла Андросова) и Palais Kolin в Вене.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных