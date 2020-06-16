Продажи «на карантине»

Карантин выявил «разобщенность покупателей и продавцов жилья», по образному выражению президента ГК «Кортрос» Вениамина Голубицкого. Выяснилось, что клиенты по-разному оценивают риски приобретения новостроек на основании картинки в буклете в офисе продаж или после виртуальной экскурсии по стройплощадке. «Мы не знали, что наши клиенты будут готовы покупать в онлайн», — заявил Поселёнов. Тем не менее, все опрошенные «Ведомостями» застройщики начали продажи через интернет. Но купить квартиру после «прогулки» по стройке при помощи видеокамеры, не заходя в офис продаж, в начале самоизоляции решились, к примеру, не более 10% клиентов «НДВ-недвижимости» и 15% у ГК «Инград». Однако постепенно «люди научились покупать в онлайне не только продукты», – говорит Андрей Пахоменков, управляющий директор группы «Самолет»: и если апреле рынок «просел», то уже в мае 70% сделок «Самолета» были совершены дистанционно. В июне, уверен Пахоменков, компании удастся выполнить «докризисный» план по продажам.