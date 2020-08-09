Первый в России отель Rosewood может открыться рядом с Кремлем

Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам планирующейся сделки, и подтвердил один из бывших партнеров OOO «Бецкой». Они уточняют, что компании уже достигли всех принципиальных договоренностей, гостиница откроется под брендом Rosewood. Договор на управление отелем на данный момент не подписан, однако «соответствующие департаменты работают над этим», сказал лишь представитель Vanke. По словам представителя Rosewood Hotels & Resorts, компания не объявляла о проектах в Москве, но она продолжает изучать различные возможности для своего развития во всем мире.