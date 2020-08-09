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Первый в России отель Rosewood может открыться рядом с Кремлем

Vanke хочет отдать в управление гостиницу в бывшем комплексе Академии РВСН
Антон Филатов
В бывшем комплексе академии РВСН появятся апартаменты, магазины и выставочные пространства /Владимир Гердо / ТАСС

ООО «Бецкой», которое контролируется китайской компанией Vanke, ведет переговоры с гостиничным оператором Rosewood Hotels & Resorts об управлении 5-звездочным отелем: он должен появиться в ходе реконструкции комплекса зданий в Москве, ранее принадлежавшего Военной академии РВСН.

Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам планирующейся сделки, и подтвердил один из бывших партнеров OOO «Бецкой». Они уточняют, что компании уже достигли всех принципиальных договоренностей, гостиница откроется под брендом Rosewood. Договор на управление отелем на данный момент не подписан, однако «соответствующие департаменты работают над этим», сказал лишь представитель Vanke. По словам представителя Rosewood Hotels & Resorts, компания не объявляла о проектах в Москве, но она продолжает изучать различные возможности для своего развития во всем мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных