Созданная Аркадием Ротенбергом компания достроит Loft Park«РГ-девелопмент» покупает территорию фабрики на севере Москвы
Новым собственником фирмы МТФПА, которой принадлежат права на недостроенный лофт-комплекс Loft Park на Михалковской улице, стал юрист Александр Мокров, сделка, по данным ЕГРЮЛ, была закрыта в конце июля. Мокров действует в интересах девелоперской компании «РГ-девелопмент», утверждают два консультанта, работавших с МТФПА, и девелопер, интересовавшийся покупкой Loft Park. «РГ-девелопмент» действительно интересуется покупкой этой площадки, но подробности сделки обсуждать отказался. Представитель «РГ-девелопмента» от официальных комментариев отказался, Мокров подтвердил, что он приобрел площадку на Михалковской улице, на остальные вопросы пообещал ответить позже.
«РГ-девелопмент» создан в 2013 г. Аркадием Ротенбергом и экс-гендиректором «Стройгазмонтажа» Русланом Горюхиным. Сейчас компания называет своим основным владельцем бизнесмена Сергея Шумея. Представители Ротенберга и Горюхина ранее подтверждали, что бизнесмены к компании больше отношения не имеют. Общий портфель «РГ-девелопмента», по собственным данным, составляет около 1 млн кв. м. Среди его проектов жилые комплексы «Октябрьское поле», «Балтийский», «Петровский парк», «Фонвизинский» и т. д.