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Созданная Аркадием Ротенбергом компания достроит Loft Park

«РГ-девелопмент» покупает территорию фабрики на севере Москвы
Антон Филатов
Знаменитый долгострой Loft Park на севере Москвы. /РГ-девелопмент

Новым собственником фирмы МТФПА, которой принадлежат права на недостроенный лофт-комплекс Loft Park на Михалковской улице, стал юрист Александр Мокров, сделка, по данным ЕГРЮЛ, была закрыта в конце июля. Мокров действует в интересах девелоперской компании «РГ-девелопмент», утверждают два консультанта, работавших с МТФПА, и девелопер, интересовавшийся покупкой Loft Park. «РГ-девелопмент» действительно интересуется покупкой этой площадки, но подробности сделки обсуждать отказался. Представитель «РГ-девелопмента» от официальных комментариев отказался, Мокров подтвердил, что он приобрел площадку на Михалковской улице, на остальные вопросы пообещал ответить позже.

«РГ-девелопмент» создан в 2013 г. Аркадием Ротенбергом и экс-гендиректором «Стройгазмонтажа» Русланом Горюхиным. Сейчас компания называет своим основным владельцем бизнесмена Сергея Шумея. Представители Ротенберга и Горюхина ранее подтверждали, что бизнесмены к компании больше отношения не имеют. Общий портфель «РГ-девелопмента», по собственным данным, составляет около 1 млн кв. м. Среди его проектов жилые комплексы «Октябрьское поле», «Балтийский», «Петровский парк», «Фонвизинский» и т. д.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных