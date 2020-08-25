Созданная Аркадием Ротенбергом компания достроит Loft Park

Новым собственником фирмы МТФПА, которой принадлежат права на недостроенный лофт-комплекс Loft Park на Михалковской улице, стал юрист Александр Мокров, сделка, по данным ЕГРЮЛ, была закрыта в конце июля. Мокров действует в интересах девелоперской компании «РГ-девелопмент», утверждают два консультанта, работавших с МТФПА, и девелопер, интересовавшийся покупкой Loft Park. «РГ-девелопмент» действительно интересуется покупкой этой площадки, но подробности сделки обсуждать отказался. Представитель «РГ-девелопмента» от официальных комментариев отказался, Мокров подтвердил, что он приобрел площадку на Михалковской улице, на остальные вопросы пообещал ответить позже.