Wildberries строит в Подмосковье логопарк на 250 000 кв. м

Ранее компания заявляла о логистическом парке меньшей площади. Она приобрела 30 га в Коледине под строительство комплекса на 145 000 кв. м. Возведением этого распределительного центра занималась девелоперская компания A Plus Development, он был введен в эксплуатацию в 2019 г., сказано на ее сайте. В том же году Wildberries объявила, что планирует увеличить площадь логистического комплекса до 200 000 кв. м. Сейчас строится новая очередь объекта на 50 000 кв. м, уточнил представитель компании, его планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Общие затраты на весь распределительный центр старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CBRE Антон Алябьев оценивает в 7,5–9 млрд руб. в зависимости от технических характеристик объекта.