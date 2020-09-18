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Wildberries строит в Подмосковье логопарк на 250 000 кв. м

Это будет крупнейший склад для одной компании в России
Антон Филатов
Логопарк Wildberries будет крупнейшим складом для одной компании в России /Wildberries

Площадь распределительного центра, который строит онлайн-ритейлер Wildberries около деревни Коледино под Подольском в Московской области, составит в общей сложности около 250 000 кв. м, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с компанией. Эту информацию подтвердил представитель Wildberries.

Ранее компания заявляла о логистическом парке меньшей площади. Она приобрела 30 га в Коледине под строительство комплекса на 145 000 кв. м. Возведением этого распределительного центра занималась девелоперская компания A Plus Development, он был введен в эксплуатацию в 2019 г., сказано на ее сайте. В том же году Wildberries объявила, что планирует увеличить площадь логистического комплекса до 200 000 кв. м. Сейчас строится новая очередь объекта на 50 000 кв. м, уточнил представитель компании, его планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Общие затраты на весь распределительный центр старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CBRE Антон Алябьев оценивает в 7,5–9 млрд руб. в зависимости от технических характеристик объекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных