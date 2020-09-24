Гендиректор «Спартака» занялся инвестициями в недвижимость

А вот директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько считает, что лучше всего снести «Ямская центр» и построить на его месте многофункциональный комплекс с офисной составляющей и ритейлом. По ее словам, с учетом особенностей участка там можно было бы возвести комплекс на 120 000 кв. м, из которых 30 000 кв. м – арендопригодная торговая площадь, 30 000–40 000 кв. м – офисы, остальное подземный паркинг не менее чем на 700 машино-мест. Инвестиции в строительство такого проекта она оценивает в 11,5 млрд руб. Потенциальная выручка от сдачи площадей в новом многофункциональном комплексе может составить 3,2 млрд руб. в год. Несмотря на то что в этом районе уже есть крупные офисные и торговые объекты (рядом строится бизнес-центр AFI2B от AFI Development и работает фудмолл «Депо»), новый проект все равно будет востребован, говорит Малахатько. С ней согласен и управляющий партнер ILM Андрей Лукашев, который отмечает, что «Ямская центр» находится в уже сложившемся деловом районе, в котором офисные площади исторически пользуются спросом у крупных международных и российских компаний.