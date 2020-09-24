Гендиректор «Спартака» занялся инвестициями в недвижимость

Гендиректор «Спартака» занялся инвестициями в недвижимостьОн приобрел часть офиса у Белорусского вокзала
Компания «Айкью сервис» стала победителем аукциона по продаже части бизнес-центра «Ямская центр», расположенного на Бутырском Валу рядом со ст. м. «Белорусская». Это следует из итогового протокола торгов, опубликованного на сайте «Региональной торговой площадки», которая занималась продажей имущества фирмы «Алеф» в рамках процедуры ее банкротства.
Общая площадь «Ямская центра», по данным Росреестра, составляет 25 400 кв. м, однако в лотовой документации сказано, что «Алефу» принадлежало там лишь 18 300 кв. м, а также права на два участка под бизнес-центром. Сейчас в этом здании находятся Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Москве, пабы OneMorePub и Blacksmith и гостиница «Гранд отель Белорусская». Последняя занимает площади, которые принадлежат другому собственнику, уточняют два консультанта. Соответственно, эта часть в сделку с «Айкью сервисом» не войдет.
«Айкью сервис», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит гендиректору хоккейного клуба «Спартак» Андрею Веревко. Что он планирует делать с «Ямская центром» и будут ли у него партнеры по этому проекту – не известно. Есть ли у него еще какие-либо инвестиции в объекты недвижимости – узнать не удалось.
Запрос в «Спартак» остался без ответа, Веревко на запрос «Ведомостей», отправленный ему в мессенджер, не ответил. Одним из спонсоров «Спартака» ранее был владелец Volga Group Геннадий Тимченко. Агентство информационных сообщений ранее называло бизнесмена владельцем хоккейного клуба. Сейчас Тимченко никакого отношения к «Спартаку» не имеет, уточнил «Ведомостям» представитель Volga Group.
«Айкью сервис» предложил за недвижимость на Бутырском Валу 2,45 млрд руб. (около 134 000 руб. за 1 кв. м), следует из протокола торгов. Член совета директоров JLL Микаэл Казарян и директор по продажам офисов Knight Frank Ирина Артемова говорят, что «Ямская центр» достался покупателю по очень привлекательной цене. Последняя напоминает, что банк «Авангард» несколько лет назад приобрел в этом же районе административное здание на Лесной улице, а сейчас он продает его по цене в 300 000 руб. за 1 кв. м. Стоимость «Ямская центра» будет выше после проведения реновации и ротации арендаторов, добавляет Казарян.
Кроме «Айкью сервиса» в торгах принимали участие еще две компании. Фирма «А-вал», по данным «СПАРК-Интерфакса», также связана с Веревко, а ООО «Центр активов» входит в «ВЭБ капитал». Первая предложила 2,39 млрд руб., вторая – 2,43 млрд руб. Представитель ВЭБ.РФ от комментариев отказался.
Казарян считает, что новый собственник «Ямская центра», скорее всего, будет продолжать использовать его как офисный центр с торговыми помещениями. Ставки аренды в таком объекте могут составлять 32 000–36 000 руб. за 1 кв. м в офисе класса А и 18 000–25 000 руб. за 1 кв. м в классе В, добавляет Артемова.
А вот директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько считает, что лучше всего снести «Ямская центр» и построить на его месте многофункциональный комплекс с офисной составляющей и ритейлом. По ее словам, с учетом особенностей участка там можно было бы возвести комплекс на 120 000 кв. м, из которых 30 000 кв. м – арендопригодная торговая площадь, 30 000–40 000 кв. м – офисы, остальное подземный паркинг не менее чем на 700 машино-мест. Инвестиции в строительство такого проекта она оценивает в 11,5 млрд руб. Потенциальная выручка от сдачи площадей в новом многофункциональном комплексе может составить 3,2 млрд руб. в год. Несмотря на то что в этом районе уже есть крупные офисные и торговые объекты (рядом строится бизнес-центр AFI2B от AFI Development и работает фудмолл «Депо»), новый проект все равно будет востребован, говорит Малахатько. С ней согласен и управляющий партнер ILM Андрей Лукашев, который отмечает, что «Ямская центр» находится в уже сложившемся деловом районе, в котором офисные площади исторически пользуются спросом у крупных международных и российских компаний.