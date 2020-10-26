Член семьи Усманова Антон Винер начинает первый проект в старой Москве

Член семьи Усманова Антон Винер начинает первый проект в старой МосквеГруппа «Родина» хочет построить спортивно-жилой кластер на севере столицы
На территории стадиона «Искра» на Сельскохозяйственной улице планируется строительство крупного спортивно-образовательного жилого кластера. Этот проект выставлен на общественное обсуждение, следует из информации на портале «Активный гражданин». Там сказано, что общая площадь комплекса составит 120 240 кв. м, из которых 101 325 кв. м – гостиница, остальное офисы и объекты торговли и общепита.
Реконструкцией «Искры» изначально планировала заниматься группа «Кортрос» Виктора Вексельберга и Вениамина Голубицкого. Об этом последний рассказывал в 2018 г. Агентству городских новостей «Москва». Впрочем, сейчас бенефициарами ООО «Искра» выступают группа «Родина» и ее основной владелец Антон Винер. Запрос в «Кортрос» остался без ответа, сооснователь «Родины» Владимир Щекин подтвердил, что компания уже приступила к проектированию кластера. Он также будет называться «Родина». Строительство комплекса начнется в III квартале следующего года, ввести его в эксплуатацию планируется в конце 2025 г. Помимо строительства гостиницы «Родина» проведет и реконструкцию самого стадиона: там появятся теннисная и баскетбольная академии, школы фехтования, футбола и бокса, катки, волейбольные площадки и т. д. Инвестиции в проект составят около 15,5 млрд руб.
Группа «Родина» была создана сыном супруги миллиардера Алишера Усманова Антоном Винером и его партнерами еще в 2015 г. Компания планировала заниматься крупными проектами в Москве и Московской области, которые включали бы в себя помимо жилья еще и образовательную, спортивную и культурную инфраструктуру. В качестве руководителей своих спортивно-образовательных школ группа собиралась привлекать известных педагогов, спортсменов и деятелей культуры и искусства. В ее экспертный совет входили, к примеру, гимнаст Алексей Немов и дирижер Владимир Спиваков. Но до этого года с площадками девелоперу не везло. Он хотел построить в Одинцовском районе многофункциональный комплекс на 330 000 кв. м, а вместе с фондом «Благосостояние» группа хотела возвести жилой квартал на 200 000 кв. м на территории Московской тонкосуконной фабрики Петра Алексеева. Но в итоге от этих проектов ей пришлось отказаться.
Жилые комплексы со спортивной частью
«Город на реке Тушино-2018»
Расположение – территория бывшего аэродрома Тушино
Девелопер – структура совладельца «Лукойла» Леонида Федуна
«Тушино-2018» возводится на 160 га, где планируется построить более 1,5 млн кв. м недвижимости, из них 790 000 кв. м – жилье, остальное – коммерческая недвижимость и спортивно-оздоровительная инфраструктура. В частности, рядом находится стадион «Открытие арена»
«ВТБ арена парк»
Расположение – Ленинградский проспект
Девелопер – УК «Динамо» (входит в группу ВТБ)
«ВТБ арена парк» – проект комплексной реконструкции стадиона «Динамо» и прилегающей к нему территории
В него входят спортивно-развлекательный комплекс «ВТБ арена – центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» (210 000 кв. м), торговый центр «Арена плаза» (17 000 кв. м), 5-звездочная гостиница Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park (298 номеров), бизнес-центр и жилой квартал
«Олимпийская деревня»
Расположение – Новогорск
Девелопер – «Химки групп» Алишера Усманова
В комплексе «Олимпийская деревня Новогорск» помимо жилой части есть еще и академия спорта Ирины Винер-Усмановой, академия бокса Александра Лебзяки, школа трех искусств Алексея Кортнева, центр фехтования Ильгара Мамедова. Общая площадь всей инфраструктуры свыше 35 000 кв. м
Только в этом году «Родине» удалось начать свой первый проект – жилой кластер Russian Design District (75 885 кв. м) в поселке Ватутинки в новой Москве. Там также запланирована спортивная и образовательная инфраструктура – академия художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, школа единоборств Fight Nights и т. д.
Партнером компании по этому проекту должна была стать группа «Основа», заявляли стороны в марте этого года. Представитель последней сообщил, что она в итоге решила сосредоточиться на развитии собственных проектов более высокого класса в Москве. Кластер на территории стадиона «Искра», таким образом, станет вторым проектом в портфеле «Родины» и первым объектом группы в старых границах столицы.
Вместо отеля в новом кластере «Родина», скорее всего, будет строить апарт-комплекс, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. По словам гендиректора We Know Александра Галицына, в этом районе уже есть большое количество гостиниц, поэтому апартаменты тут будут пользоваться куда большим спросом. С ним согласна и руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяна Белова, которая также считает, что новый проект будет представлять собой апартаменты на продажу.
В Москве, несмотря на большое количество строящихся комплексов, крайне мало проектов с качественной спортивной, образовательной и культурной составляющей, отмечает председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова. Она считает, что кластер «Родины» будет востребован именно благодаря наличию в нем объектов инфраструктуры, которая может привести к росту стоимости недвижимости как в самом проекте, так и во всем районе в целом. С Доброхотовой согласна и управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая, которая говорит, что наличие в жилом комплексе спортивной, образовательной и культурной части может стать главным фактором при выборе квартиры или апартаментов потенциальными покупателями.
«Большинство семей интересуются спортивными академиями для своих детей и предпочитают именно такие объекты», – объясняет она. К плюсам площадки Литинецкая относит близость зеленых зон (парк «Сад будущего», Леоновская роща, главный ботанический сад и т. д.) и хорошую транспортную инфраструктуру: рядом находится станция метро «Ботанический сад». При стоимости апартаментов в 240 000–330 000 руб. за 1 кв. м проект можно будет полностью распродать за 4 года, считает эксперт. Директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова напоминает, что в настоящее время рядом с будущим кластером «Родины» ведутся продажи в трех проектах бизнес- и комфорт-класса с общим предложением чуть менее 350 лотов и средневзвешенной ценой 243 000 руб. за 1 кв. м.