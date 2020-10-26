Член семьи Усманова Антон Винер начинает первый проект в старой Москве

Группа «Родина» была создана сыном супруги миллиардера Алишера Усманова Антоном Винером и его партнерами еще в 2015 г. Компания планировала заниматься крупными проектами в Москве и Московской области, которые включали бы в себя помимо жилья еще и образовательную, спортивную и культурную инфраструктуру. В качестве руководителей своих спортивно-образовательных школ группа собиралась привлекать известных педагогов, спортсменов и деятелей культуры и искусства. В ее экспертный совет входили, к примеру, гимнаст Алексей Немов и дирижер Владимир Спиваков. Но до этого года с площадками девелоперу не везло. Он хотел построить в Одинцовском районе многофункциональный комплекс на 330 000 кв. м, а вместе с фондом «Благосостояние» группа хотела возвести жилой квартал на 200 000 кв. м на территории Московской тонкосуконной фабрики Петра Алексеева. Но в итоге от этих проектов ей пришлось отказаться.