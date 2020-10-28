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Сеть коворкингов Capital Group запустит сервис по подбору рабочих мест

Business Club хочет открыть более 250 офисов, в том числе в отелях и ресторанах
Антон Филатов
Формат гибких пространств уже активно развивается во многих странах мира /Bauer & Sohne

Входящая в девелоперскую компанию Capital Group сеть коворкингов Business Club планирует запустить сервис по выбору и бронированию рабочих мест в различных районах Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с ней. О новом проекте, который будет называться Home Office, компания, по их словам, может объявить до конца этого года. Представитель Business Club эту информацию подтвердил, сообщив, что сеть планирует создать к началу 2021 г. более 250 гибких офисов в отелях, бизнес-центрах и даже ресторанах.

Capital Group специализируется в основном на строительстве жилья премиального и бизнес-класса. Общий портфель компании – 8,2 млн кв. м. Среди ее проектов – The Residences at Mandarin Oriental на Софийской набережной, Capital Towers на Краснопресненской набережной, многофункциональный комплекс «Око» в «Москва-сити» и др. Основной владелец компании – Павел Тё.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных