Сеть коворкингов Capital Group запустит сервис по подбору рабочих мест

Входящая в девелоперскую компанию Capital Group сеть коворкингов Business Club планирует запустить сервис по выбору и бронированию рабочих мест в различных районах Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с ней. О новом проекте, который будет называться Home Office, компания, по их словам, может объявить до конца этого года. Представитель Business Club эту информацию подтвердил, сообщив, что сеть планирует создать к началу 2021 г. более 250 гибких офисов в отелях, бизнес-центрах и даже ресторанах.