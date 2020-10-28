Сеть коворкингов Capital Group запустит сервис по подбору рабочих мест

Сеть коворкингов Capital Group запустит сервис по подбору рабочих местBusiness Club хочет открыть более 250 офисов, в том числе в отелях и ресторанах
Входящая в девелоперскую компанию Capital Group сеть коворкингов Business Club планирует запустить сервис по выбору и бронированию рабочих мест в различных районах Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с ней. О новом проекте, который будет называться Home Office, компания, по их словам, может объявить до конца этого года. Представитель Business Club эту информацию подтвердил, сообщив, что сеть планирует создать к началу 2021 г. более 250 гибких офисов в отелях, бизнес-центрах и даже ресторанах.
Capital Group специализируется в основном на строительстве жилья премиального и бизнес-класса. Общий портфель компании – 8,2 млн кв. м. Среди ее проектов – The Residences at Mandarin Oriental на Софийской набережной, Capital Towers на Краснопресненской набережной, многофункциональный комплекс «Око» в «Москва-сити» и др. Основной владелец компании – Павел Тё.