«Дочка» группы ВТБ приобрела гостиницу «Байкал» в Замоскворечье

По данным Росреестра, «Байкалу» действительно принадлежит участок площадью 0,2 га и два здания почти на 2400 кв. м на Космодамианской набережной. Гендиректор ГК «Байкал» Джульетта Лаптева, а также Петр Виноградов, директор департамента инвестиций S.A. Ricci, которая выступала консультантом сделки, информацию о продаже площадки на Космодамианской набережной структуре «Галс-девелопмента» подтвердили. Представитель последнего на запрос не ответил. Стоимость площадки партнер Colliers International Владимир Сергунин оценивает в 300–400 млн руб. Директор департамента рынков капитала и инвестиций JLL Антон Коротаев считает, что она может стоить больше – 650–750 млн руб.