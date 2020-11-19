«Дочка» группы ВТБ приобрела гостиницу «Байкал» в Замоскворечье

«Дочка» группы ВТБ приобрела гостиницу «Байкал» в ЗамоскворечьеОна планирует перестроить ее в элитный апарткомплекс
Фирма «Девелопмент», принадлежащая «Галс управление активами», приобрела площадку рядом с Большим Устьинским мостом в Замоскворечье. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. По их словам, продавцом выступило ОАО «Гостиничный комплекс «Байкал», основным владельцем которого, по их словам, выступает совладелец банка «Кузнецкий мост» Леонид Селезнев.
По данным Росреестра, «Байкалу» действительно принадлежит участок площадью 0,2 га и два здания почти на 2400 кв. м на Космодамианской набережной. Гендиректор ГК «Байкал» Джульетта Лаптева, а также Петр Виноградов, директор департамента инвестиций S.A. Ricci, которая выступала консультантом сделки, информацию о продаже площадки на Космодамианской набережной структуре «Галс-девелопмента» подтвердили. Представитель последнего на запрос не ответил. Стоимость площадки партнер Colliers International Владимир Сергунин оценивает в 300–400 млн руб. Директор департамента рынков капитала и инвестиций JLL Антон Коротаев считает, что она может стоить больше – 650–750 млн руб.