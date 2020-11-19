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«Дочка» группы ВТБ приобрела гостиницу «Байкал» в Замоскворечье

Она планирует перестроить ее в элитный апарткомплекс
Антон Филатов
На месте «Байкала» планируется разместить элитный апарткомплекс площадью 10 400 кв. м /Яндекс.Карты

Фирма «Девелопмент», принадлежащая «Галс управление активами», приобрела площадку рядом с Большим Устьинским мостом в Замоскворечье. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. По их словам, продавцом выступило ОАО «Гостиничный комплекс «Байкал», основным владельцем которого, по их словам, выступает совладелец банка «Кузнецкий мост» Леонид Селезнев.

По данным Росреестра, «Байкалу» действительно принадлежит участок площадью 0,2 га и два здания почти на 2400 кв. м на Космодамианской набережной. Гендиректор ГК «Байкал» Джульетта Лаптева, а также Петр Виноградов, директор департамента инвестиций S.A. Ricci, которая выступала консультантом сделки, информацию о продаже площадки на Космодамианской набережной структуре «Галс-девелопмента» подтвердили. Представитель последнего на запрос не ответил. Стоимость площадки партнер Colliers International Владимир Сергунин оценивает в 300–400 млн руб. Директор департамента рынков капитала и инвестиций JLL Антон Коротаев считает, что она может стоить больше – 650–750 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных