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Группа «Самолет» может переехать в коворкинг в «Москва-сити»

Это будет одна из крупнейших сделок на рынке гибких офисов
Антон Филатов
Группа «Самолет» рассматривает возможность переезда из текущего офиса компании в коворкинг /Евгений Разумный / Ведомости

Группа «Самолет» рассматривает возможность переезда из текущего офиса компании в коворкинг – сейчас она договаривается об этом с несколькими площадками, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с компанией. По их словам, в наиболее продвинутой стадии находятся переговоры с сетью SOK Игоря Рыбакова: девелопер может переехать в «SOK сити», который находится в башне «Федерация» в деловом центре «Москва-сити». Сделка должна закрыться в марте следующего года, уверяет один из собеседников «Ведомостей», два других добавляют, что пока никаких соглашений между сторонами не подписано.

Сейчас «Самолет» занимает около 8000 кв. м в бизнес-центре «Кутузов тауэр», который находится на ул. Ивана Франко около ст. м. «Кунцевская» в Москве. Однако под новый офис компания ищет примерно 6000 кв. м, говорят три консультанта. Они напоминают, что площадь «SOK сити» даже чуть больше – 6500 кв. м. Управляющий директор SOK Михаил Бродников и представитель CBRE (консультант сделки) от комментариев отказались. Бродников сообщил лишь, что у компании со всеми крупными партнерами подписано соглашение о неразглашении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных