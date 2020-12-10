Группа «Самолет» может переехать в коворкинг в «Москва-сити»

Группа «Самолет» рассматривает возможность переезда из текущего офиса компании в коворкинг – сейчас она договаривается об этом с несколькими площадками, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с компанией. По их словам, в наиболее продвинутой стадии находятся переговоры с сетью SOK Игоря Рыбакова: девелопер может переехать в «SOK сити», который находится в башне «Федерация» в деловом центре «Москва-сити». Сделка должна закрыться в марте следующего года, уверяет один из собеседников «Ведомостей», два других добавляют, что пока никаких соглашений между сторонами не подписано.