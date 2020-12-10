Группа «Самолет» может переехать в коворкинг в «Москва-сити»Это будет одна из крупнейших сделок на рынке гибких офисов
Группа «Самолет» рассматривает возможность переезда из текущего офиса компании в коворкинг – сейчас она договаривается об этом с несколькими площадками, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с компанией. По их словам, в наиболее продвинутой стадии находятся переговоры с сетью SOK Игоря Рыбакова: девелопер может переехать в «SOK сити», который находится в башне «Федерация» в деловом центре «Москва-сити». Сделка должна закрыться в марте следующего года, уверяет один из собеседников «Ведомостей», два других добавляют, что пока никаких соглашений между сторонами не подписано.
Сейчас «Самолет» занимает около 8000 кв. м в бизнес-центре «Кутузов тауэр», который находится на ул. Ивана Франко около ст. м. «Кунцевская» в Москве. Однако под новый офис компания ищет примерно 6000 кв. м, говорят три консультанта. Они напоминают, что площадь «SOK сити» даже чуть больше – 6500 кв. м. Управляющий директор SOK Михаил Бродников и представитель CBRE (консультант сделки) от комментариев отказались. Бродников сообщил лишь, что у компании со всеми крупными партнерами подписано соглашение о неразглашении.