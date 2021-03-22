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Рядом с аэропортом «Домодедово» появится индустриальный парк на 820 000 кв. м

Это будет один из крупнейших складских комплексов в России
Антон Филатов
Земельный участок под строительство индустриального комплекса компания взяла в долгосрочную аренду как раз у «Домодедово» /Евгений Разумный / Ведомости

Компания «Альянс Домодедово» собирается построить на 244 га в Домодедовском районе Подмосковья индустриальный парк общей площадью 820 000 кв. м, сказано в презентации этого проекта, с которой ознакомились «Ведомости». Ее гендиректор Олег Абрамов, а также Антон Алябьев, старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CBRE, которая выступает консультантом проекта, эту информацию подтвердили.

По данным «СПАРК-Интерфакса», «Альянс Домодедово» была создана осенью 2020 г. Абрамовым и Костандином Кртяном. Это выходцы из девелоперской компании «Мега групп», которая участвовала в строительстве складского комплекса «Северное Домодедово» (вместе с «Евразия логистик»), распределительного центра «Четыре сезона», завода по производству безалкогольных напитков Pepsi и проч., говорят два консультанта, работавших с ней. По их словам, команда «Альянс Домодедово» также управляла проектом «Аэротрополис», который предполагает развитие земель вокруг аэропорта «Домодедово» и возведение на них гостиниц, бизнес-парков, торговых и рекреационных объектов, а также складов. Инвестиции в него оцениваются в $12 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных