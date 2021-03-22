Рядом с аэропортом «Домодедово» появится индустриальный парк на 820 000 кв. м

По данным «СПАРК-Интерфакса», «Альянс Домодедово» была создана осенью 2020 г. Абрамовым и Костандином Кртяном. Это выходцы из девелоперской компании «Мега групп», которая участвовала в строительстве складского комплекса «Северное Домодедово» (вместе с «Евразия логистик»), распределительного центра «Четыре сезона», завода по производству безалкогольных напитков Pepsi и проч., говорят два консультанта, работавших с ней. По их словам, команда «Альянс Домодедово» также управляла проектом «Аэротрополис», который предполагает развитие земель вокруг аэропорта «Домодедово» и возведение на них гостиниц, бизнес-парков, торговых и рекреационных объектов, а также складов. Инвестиции в него оцениваются в $12 млрд.