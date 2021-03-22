Рядом с аэропортом «Домодедово» появится индустриальный парк на 820 000 кв. м

Рядом с аэропортом «Домодедово» появится индустриальный парк на 820 000 кв. мЭто будет один из крупнейших складских комплексов в России
Компания «Альянс Домодедово» собирается построить на 244 га в Домодедовском районе Подмосковья индустриальный парк общей площадью 820 000 кв. м, сказано в презентации этого проекта, с которой ознакомились «Ведомости». Ее гендиректор Олег Абрамов, а также Антон Алябьев, старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CBRE, которая выступает консультантом проекта, эту информацию подтвердили.
По данным «СПАРК-Интерфакса», «Альянс Домодедово» была создана осенью 2020 г. Абрамовым и Костандином Кртяном. Это выходцы из девелоперской компании «Мега групп», которая участвовала в строительстве складского комплекса «Северное Домодедово» (вместе с «Евразия логистик»), распределительного центра «Четыре сезона», завода по производству безалкогольных напитков Pepsi и проч., говорят два консультанта, работавших с ней. По их словам, команда «Альянс Домодедово» также управляла проектом «Аэротрополис», который предполагает развитие земель вокруг аэропорта «Домодедово» и возведение на них гостиниц, бизнес-парков, торговых и рекреационных объектов, а также складов. Инвестиции в него оцениваются в $12 млрд.