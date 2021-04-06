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Структура Bosch может арендовать логопарк почти на 80 000 кв. м на юго-востоке Подмосковья

Пока это крупнейшая сделка на рынке складов в этом году
Дарья Молоткова
Логопарк в «Софьино» может обойтись «БСХ бытовые приборы» за все время аренды в 2,1–2,3 млрд руб. /PHOTOXPRESS

Девелопер «АТ-недвижимость» построит для компании «БСХ бытовые приборы» на территории логопарка «Софьино» на Новорязанском шоссе индустриальный комплекс общей площадью 58 790 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказала Екатерина Фадеева, гендиректор фирмы «Логопарк менеджмент» (управляет объектом). Эту информацию подтвердили представители «БСХ бытовые приборы» и JLL (консультант сделки с обеих сторон).

По их словам, после введения объекта в эксплуатацию компания возьмет эти площади в аренду на 10 лет. Завершение работ запланировано на осень этого года. Представители участников сделки также добавляют, что у «БСХ бытовые приборы» в случае необходимости есть опцион увеличить площадь индустриального комплекса в «Софьино» еще на 20 000 кв. м. Таким образом, компания может арендовать в общей сложности почти 80 000 кв. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных