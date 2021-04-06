Структура Bosch может арендовать логопарк почти на 80 000 кв. м на юго-востоке Подмосковья

Структура Bosch может арендовать логопарк почти на 80 000 кв. м на юго-востоке ПодмосковьяПока это крупнейшая сделка на рынке складов в этом году
Девелопер «АТ-недвижимость» построит для компании «БСХ бытовые приборы» на территории логопарка «Софьино» на Новорязанском шоссе индустриальный комплекс общей площадью 58 790 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказала Екатерина Фадеева, гендиректор фирмы «Логопарк менеджмент» (управляет объектом). Эту информацию подтвердили представители «БСХ бытовые приборы» и JLL (консультант сделки с обеих сторон).
По их словам, после введения объекта в эксплуатацию компания возьмет эти площади в аренду на 10 лет. Завершение работ запланировано на осень этого года. Представители участников сделки также добавляют, что у «БСХ бытовые приборы» в случае необходимости есть опцион увеличить площадь индустриального комплекса в «Софьино» еще на 20 000 кв. м. Таким образом, компания может арендовать в общей сложности почти 80 000 кв. м.