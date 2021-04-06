Структура Bosch может арендовать логопарк почти на 80 000 кв. м на юго-востоке Подмосковья

По их словам, после введения объекта в эксплуатацию компания возьмет эти площади в аренду на 10 лет. Завершение работ запланировано на осень этого года. Представители участников сделки также добавляют, что у «БСХ бытовые приборы» в случае необходимости есть опцион увеличить площадь индустриального комплекса в «Софьино» еще на 20 000 кв. м. Таким образом, компания может арендовать в общей сложности почти 80 000 кв. м.