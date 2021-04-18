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MR Group планирует инвестировать $50 млн в стартапы в сфере недвижимости

Такие проекты позволяют уменьшить сроки строительства
Дарья Молоткова
Максим Стулов / Ведомости

Девелопер MR Group создал фонд MR Ventures, который будет заниматься инвестициями в стартапы, связанные с недвижимостью, рассказал представитель компании. По его словам, размер фонда составит около $50 млн, эти средства планируется в течение трех лет направить на развитие стартапов в области производства нового оборудования и материалов для строительства. Фонд также заинтересован в проектах, специализирующихся на автоматизации процессов в строительстве и на создании маркетплейсов и инвестиционных платформ, в том числе с использованием big data, говорит собеседник «Ведомостей». Он уточняет, что работа с большими данными – тренд последних лет у многих крупных компаний. Конкретные проекты представитель MR Group не назвал, сообщив лишь, что фонд планирует развивать стартапы на территории России и стран СНГ, рассматривается также возможность выхода на европейские и американские рынки.

Управляющим партнером MR Ventures стала американский венчурный инвестор Рената Джордж, которая ранее участвовала в таких проектах, как BankSimple (мобильный банк, купленный испанской финансовой группой Banco Bilbao Vizcaya Argentaria в 2014 г. за $117 млн), Credit Karma (платформа для развития личных финансов, продана в прошлом году американской Intuit Inc. за $8 млрд) и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных