MR Group планирует инвестировать $50 млн в стартапы в сфере недвижимости

Девелопер MR Group создал фонд MR Ventures, который будет заниматься инвестициями в стартапы, связанные с недвижимостью, рассказал представитель компании. По его словам, размер фонда составит около $50 млн, эти средства планируется в течение трех лет направить на развитие стартапов в области производства нового оборудования и материалов для строительства. Фонд также заинтересован в проектах, специализирующихся на автоматизации процессов в строительстве и на создании маркетплейсов и инвестиционных платформ, в том числе с использованием big data, говорит собеседник «Ведомостей». Он уточняет, что работа с большими данными – тренд последних лет у многих крупных компаний. Конкретные проекты представитель MR Group не назвал, сообщив лишь, что фонд планирует развивать стартапы на территории России и стран СНГ, рассматривается также возможность выхода на европейские и американские рынки.