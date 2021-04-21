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Компания сооснователя «Тройки диалог» Павла Теплухина проинвестировала в гибкие офисы

Она стала совладельцем одной из крупнейших сетей коворкингов
Антон Филатов Дарья Молоткова
Сегмент рынка гибких офисов в ближайшие четыре года может вырасти в 5 раз /«Ключ»

Компания «Матрикс эдвайзорс» стала владельцем 17,67% ООО «Ключ холдинг», по данным «СПАРК-Интерфакса». Сделка была закрыта 5 апреля этого года. «Ключ холдинг» управляет одной из крупнейших сетей коворкингов в России – «Ключом». В его портфеле 13 гибких офисов в Москве общей площадью более 60 000 кв. м (6150 рабочих мест). Крупнейшие площадки – в бизнес-центре «Форум сити» на пр-те Вернадского (20 000 кв. м) и «Гостином дворе» на Ильинке (15 000 кв. м). Основные владельцы сети – Давид Биниашвили и Георгий Голенев, им сейчас принадлежит по 33,98% в «Ключ холдинге», еще 14,37% – у их партнера Ивана Наумова.

«Матрикс эдвайзорс» – структура Matrix Capital, созданной известным финансистом, сооснователем «Тройки диалог» Павлом Теплухиным и бывшим зампредом правления холдинга «Сибур» Павлом Малым. Компания, как сказано на ее сайте, специализируется на инвестиционно-банковских услугах и управлении активами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных