Компания сооснователя «Тройки диалог» Павла Теплухина проинвестировала в гибкие офисы

Компания «Матрикс эдвайзорс» стала владельцем 17,67% ООО «Ключ холдинг», по данным «СПАРК-Интерфакса». Сделка была закрыта 5 апреля этого года. «Ключ холдинг» управляет одной из крупнейших сетей коворкингов в России – «Ключом». В его портфеле 13 гибких офисов в Москве общей площадью более 60 000 кв. м (6150 рабочих мест). Крупнейшие площадки – в бизнес-центре «Форум сити» на пр-те Вернадского (20 000 кв. м) и «Гостином дворе» на Ильинке (15 000 кв. м). Основные владельцы сети – Давид Биниашвили и Георгий Голенев, им сейчас принадлежит по 33,98% в «Ключ холдинге», еще 14,37% – у их партнера Ивана Наумова.