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Девелопер жилья «Самолет» будет строить торговые центры

Московские власти активно стимулируют застройщиков создавать рабочие места в городе
Дарья Молоткова
Торговые центры и ритейл-парки позволят девелоперу повысить спрос на квартиры в своих жилых комплексах /Максим Стулов / Ведомости

Группа «Самолет» планирует строить торговые центры и ритейл-парки на территории своих жилых комплексов: на первом этапе она намерена в течение трех лет возвести пять таких объектов общей площадью 55 000 кв. м, рассказал «Ведомостям» представитель девелопера. Об этом знают также два консультанта, работавших с группой. Первый ритейл-парк, по словам собеседников «Ведомостей», появится на территории жилого комплекса «Люберцы», строящегося недалеко от ст. м. «Некрасовка». Его общая площадь составит 8500 кв. м. Другие площадки представитель компании не назвал.

ГК «Самолет» – один из крупнейших девелоперов жилья в Московском регионе. Сейчас портфель компании составляет более 19 млн кв. м. Крупнейшие акционеры – миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин и бизнесмен Павел Голубков. Кроме того, совладелец одной из компаний группы – «Самолет две столицы», которая строит в Москве и Санкт-Петербурге, – Максим Воробьев, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его структуре принадлежит 25% долей в ней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных