Девелопер жилья «Самолет» будет строить торговые центры

Девелопер жилья «Самолет» будет строить торговые центрыМосковские власти активно стимулируют застройщиков создавать рабочие места в городе
Группа «Самолет» планирует строить торговые центры и ритейл-парки на территории своих жилых комплексов: на первом этапе она намерена в течение трех лет возвести пять таких объектов общей площадью 55 000 кв. м, рассказал «Ведомостям» представитель девелопера. Об этом знают также два консультанта, работавших с группой. Первый ритейл-парк, по словам собеседников «Ведомостей», появится на территории жилого комплекса «Люберцы», строящегося недалеко от ст. м. «Некрасовка». Его общая площадь составит 8500 кв. м. Другие площадки представитель компании не назвал.
ГК «Самолет» – один из крупнейших девелоперов жилья в Московском регионе. Сейчас портфель компании составляет более 19 млн кв. м. Крупнейшие акционеры – миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин и бизнесмен Павел Голубков. Кроме того, совладелец одной из компаний группы – «Самолет две столицы», которая строит в Москве и Санкт-Петербурге, – Максим Воробьев, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его структуре принадлежит 25% долей в ней.