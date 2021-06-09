Девелопер жилья «Самолет» будет строить торговые центры

Группа «Самолет» планирует строить торговые центры и ритейл-парки на территории своих жилых комплексов: на первом этапе она намерена в течение трех лет возвести пять таких объектов общей площадью 55 000 кв. м, рассказал «Ведомостям» представитель девелопера. Об этом знают также два консультанта, работавших с группой. Первый ритейл-парк, по словам собеседников «Ведомостей», появится на территории жилого комплекса «Люберцы», строящегося недалеко от ст. м. «Некрасовка». Его общая площадь составит 8500 кв. м. Другие площадки представитель компании не назвал.