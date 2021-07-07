«Сбермаркет» может закрыть одну из крупнейших сделок на рынке коворкингов

Входящий в «Сбер» сервис по доставке продуктов «Сбермаркет» ведет переговоры с сетью гибких офисов Space 1 об аренде у нее 6000 кв. м в бизнес-центре в районе Балчуг («золотой остров») на Садовнической улице. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из сторон возможной сделки, а также два консультанта, работавших с этими компаниями. Они уточняют, что на данный момент никакие обязывающие документы об аренде «Сбермаркет» и Space 1 пока не подписали, а на эти площади есть и другие претенденты. Впрочем, по их словам, шансы на то, что эта сделка будет закрыта именно со «Сбермаркетом», крайне высоки. Представители самих компаний от комментариев отказались.