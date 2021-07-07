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«Сбермаркет» может закрыть одну из крупнейших сделок на рынке коворкингов

Компания хочет арендовать на «золотом острове» в Москве 6000 кв. м у сети Space 1
Дарья Молоткова
Аренда «Сбермаркетом» площадей в «Space 1 Балчуг» может войти в пятерку крупнейших сделок на рынке коворкингов и гибких офисов за всю историю этого рынка, говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты /Максим Стулов / Ведомости

Входящий в «Сбер» сервис по доставке продуктов «Сбермаркет» ведет переговоры с сетью гибких офисов Space 1 об аренде у нее 6000 кв. м в бизнес-центре в районе Балчуг («золотой остров») на Садовнической улице. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из сторон возможной сделки, а также два консультанта, работавших с этими компаниями. Они уточняют, что на данный момент никакие обязывающие документы об аренде «Сбермаркет» и Space 1 пока не подписали, а на эти площади есть и другие претенденты. Впрочем, по их словам, шансы на то, что эта сделка будет закрыта именно со «Сбермаркетом», крайне высоки. Представители самих компаний от комментариев отказались.

«Сбермаркет» под названием Instamart был создан в 2013 г. бывшим аналитиком Goldman Sachs Петром Федченковым, а также предпринимателями Андреем и Дмитрием Жулиными. Спустя шесть лет долю в сервисе приобрел фонд SBT Venture Fund II, одним из инвесторов которого был «Сбер». Спустя год банк стал мажоритарным владельцем компании. Он сообщал, что планирует инвестировать в ее развитие порядка 12 млрд руб. Сейчас сервис работает в 151 городе России, ежемесячно он доставляет около 1 млн заказов. По данным «СПАРК-Интерфакса», его выручка в 2020 г. составила около 14,6 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных