«Сбермаркет» может закрыть одну из крупнейших сделок на рынке коворкингов

«Сбермаркет» может закрыть одну из крупнейших сделок на рынке коворкинговКомпания хочет арендовать на «золотом острове» в Москве 6000 кв. м у сети Space 1
Входящий в «Сбер» сервис по доставке продуктов «Сбермаркет» ведет переговоры с сетью гибких офисов Space 1 об аренде у нее 6000 кв. м в бизнес-центре в районе Балчуг («золотой остров») на Садовнической улице. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из сторон возможной сделки, а также два консультанта, работавших с этими компаниями. Они уточняют, что на данный момент никакие обязывающие документы об аренде «Сбермаркет» и Space 1 пока не подписали, а на эти площади есть и другие претенденты. Впрочем, по их словам, шансы на то, что эта сделка будет закрыта именно со «Сбермаркетом», крайне высоки. Представители самих компаний от комментариев отказались.
«Сбермаркет» под названием Instamart был создан в 2013 г. бывшим аналитиком Goldman Sachs Петром Федченковым, а также предпринимателями Андреем и Дмитрием Жулиными. Спустя шесть лет долю в сервисе приобрел фонд SBT Venture Fund II, одним из инвесторов которого был «Сбер». Спустя год банк стал мажоритарным владельцем компании. Он сообщал, что планирует инвестировать в ее развитие порядка 12 млрд руб. Сейчас сервис работает в 151 городе России, ежемесячно он доставляет около 1 млн заказов. По данным «СПАРК-Интерфакса», его выручка в 2020 г. составила около 14,6 млрд руб.