Группа ПИК нашла первую площадку под строительство логистического комплекса

Группа ПИК нашла первую площадку под строительство логистического комплексаОна может построить на Новорязанском шоссе около 300 000 кв. м складов
Группа ПИК приобрела земельный участок общей площадью около 80 га рядом с деревней Токарево на Новорязанском шоссе. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавшие с компанией. Информацию подтвердил один из партнеров девелопера. Представитель ПИК от комментариев отказался.
Сейчас компания рассматривает различные варианты освоения этой территории, говорят собеседники «Ведомостей». Один из них – строительство крупного логистического комплекса. В этом случае это будет первый проект ПИК в складском сегменте. По словам управляющего партнера ILM Андрея Лукашева, размер участка позволяет построить в общей сложности около 300 000 кв. м складов. Руководитель отдела складских и индустриальных помещений JLL Евгений Бумагин говорит о 300 000 – 350 000 кв. м. Инвестиции в строительство такого объекта он оценивает в 13,5-16 млрд руб.
ПИК – крупнейший девелопер жилья в России. По собственным данным компании, в прошлом году она ввела в эксплуатацию в общей сложности 2,4 млн кв. м недвижимости. Выручка группы по итогам прошлого года составила 380,1 млрд руб. Основные акционеры ПИК – Сергей Гордеев (59,3%) и группа ВТБ (23,1%).
ПИК начал искать участки под строительство логистических комплексов в начале этого года, рассказывали «Ведомостям» в феврале четыре консультанта. Девелопер рассматривал площадки площадью около 100 га, на которых можно было бы построить примерно по 100 000 кв. м складов. Решение о строительстве таких проектов эксперты тогда связывали с новыми правилами перевода земельных участков под жилья в Москве. В конце прошлого года столичная мэрия увеличила плату за перевод земли промышленного или сельскохозяйственного назначения под жилье в 2–8 раз в зависимости от района. Чтобы получить льготы от города, застройщикам теперь необходимо возводить объекты, предоставляющие рабочие места. Многие крупные девелоперы жилья уже заявили о планах строительства коммерческой недвижимости. Capital Group планирует возводить технопарки, группа «Пионер» – офисы, а «Самолет» – ритейл-парки.
Для ПИК строительство складов это еще и диверсификация рисков, говорит Лукашев. Он напоминает, что кроме жилой недвижимости комфорт-класса на традиционных для себя рынках, девелопер рассматривает возможность реализации проектов и в других сегментах – загородной и элитной недвижимости, офисов и торговых центров, а также жилых домов за рубежом. Лукашев добавляет, что к тому же складская недвижимость сейчас на фоне развития онлайн-торговли находится на подъеме.
ПИК рассматривает приобретение еще нескольких площадок под склады, знают три консультанта, работавшие с группой. Еще один логистический комплекс, по их словам, может появиться в Бутове в рамках проекта «Териберский берег». Участок под него уже приобретен. Точная площадь этого проекта пока не известна, но он будет существенно меньше, чем комплекс на Новорязанском шоссе, говорят собеседники «Ведомостей». Другие площадки пока обсуждаются.