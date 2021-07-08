Группа ПИК нашла первую площадку под строительство логистического комплекса

ПИК начал искать участки под строительство логистических комплексов в начале этого года, рассказывали «Ведомостям» в феврале четыре консультанта. Девелопер рассматривал площадки площадью около 100 га, на которых можно было бы построить примерно по 100 000 кв. м складов. Решение о строительстве таких проектов эксперты тогда связывали с новыми правилами перевода земельных участков под жилья в Москве. В конце прошлого года столичная мэрия увеличила плату за перевод земли промышленного или сельскохозяйственного назначения под жилье в 2–8 раз в зависимости от района. Чтобы получить льготы от города, застройщикам теперь необходимо возводить объекты, предоставляющие рабочие места. Многие крупные девелоперы жилья уже заявили о планах строительства коммерческой недвижимости. Capital Group планирует возводить технопарки, группа «Пионер» – офисы, а «Самолет» – ритейл-парки.