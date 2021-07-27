Спрос на склады в российских регионах бьет рекорды

Спрос на склады в российских регионах бьет рекордыОн растет из-за экспансии онлайн-ритейлеров за пределы Москвы
За первое полугодие 2021 г. за пределами Москвы заключено сделок по покупке и аренде складов на 748 000 кв. м, следует из отчета консалтинговой компании Cushman & Wakefield. По ее данным, это самый высокий показатель данного периода за всю историю наблюдений – компания выпускает подобные исследования с 2008 г. Из ее отчета также следует, что это значение на 16% превышает показатели за шесть месяцев 2020 г. Консалтинговая компания CBRE подтверждает рост: по ее данным, за первое полугодие в регионах было продано уже 80% от объемов 2020 г.
Рост спроса на логистические объекты в регионах в Cushman & Wakefield объясняют прежде всего региональной экспансией онлайн-ритейлеров. По данным компании, за первое полугодие они приобрели и арендовали около 470 000 кв. м, что в 5 раз больше, чем в прошлом году. Например, Ozon арендовал логистический комплекс на 135 000 кв. м в Самарской области. По словам опрошенных «Ведомостями» консультантов, он может арендовать логистические объекты в Новосибирске и Ростове-на-Дону.