Спрос на склады в российских регионах бьет рекорды

За первое полугодие 2021 г. за пределами Москвы заключено сделок по покупке и аренде складов на 748 000 кв. м, следует из отчета консалтинговой компании Cushman & Wakefield. По ее данным, это самый высокий показатель данного периода за всю историю наблюдений – компания выпускает подобные исследования с 2008 г. Из ее отчета также следует, что это значение на 16% превышает показатели за шесть месяцев 2020 г. Консалтинговая компания CBRE подтверждает рост: по ее данным, за первое полугодие в регионах было продано уже 80% от объемов 2020 г.