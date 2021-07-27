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Спрос на склады в российских регионах бьет рекорды

Он растет из-за экспансии онлайн-ритейлеров за пределы Москвы
Дарья Молоткова
Требования по доставке заказов день в день невозможно выполнить, если нет логистических, распределительных центров в ключевых точках /Евгений Разумный / Ведомости

За первое полугодие 2021 г. за пределами Москвы заключено сделок по покупке и аренде складов на 748 000 кв. м, следует из отчета консалтинговой компании Cushman & Wakefield. По ее данным, это самый высокий показатель данного периода за всю историю наблюдений – компания выпускает подобные исследования с 2008 г. Из ее отчета также следует, что это значение на 16% превышает показатели за шесть месяцев 2020 г. Консалтинговая компания CBRE подтверждает рост: по ее данным, за первое полугодие в регионах было продано уже 80% от объемов 2020 г.

Рост спроса на логистические объекты в регионах в Cushman & Wakefield объясняют прежде всего региональной экспансией онлайн-ритейлеров. По данным компании, за первое полугодие они приобрели и арендовали около 470 000 кв. м, что в 5 раз больше, чем в прошлом году. Например, Ozon арендовал логистический комплекс на 135 000 кв. м в Самарской области. По словам опрошенных «Ведомостями» консультантов, он может арендовать логистические объекты в Новосибирске и Ростове-на-Дону.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных