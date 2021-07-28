Девелопер Vesper нашел партнера для застройки промзоны у Киевского вокзала

Девелопер Vesper нашел партнера для застройки промзоны у Киевского вокзалаAB Development поможет ему возвести более 300 000 кв. м офисов на Бережковской набережной
Компания AB Development может возвести крупный офисный кластер недалеко от Киевского вокзала. Застройщик элитного жилья Vesper выбрал ее fee-девелопером части проекта, который планируется реализовать на территории промзоны на Бережковской набережной. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками сделки. Представитель Vesper эту информацию подтвердил, от других комментариев он отказался. Запрос в AB Development остался без ответа.
Vesper стала владельцем компании «Лираль – индустрия пластмасс», которой принадлежат права на 26,5 га на Бережковской набережной, в мае этого года. На этой площадке девелопер намерен возвести многофункциональный комплекс на 667 445 кв. м, примерно половина из этого – жилье, остальное – коммерческая недвижимость и объекты инфраструктуры. AB Development в рамках договора с Vesper должна будет построить для нее примерно 320 000 кв. м офисов, говорят собеседники «Ведомостей». Инвестиции в этот проект управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков оценивает в 60 млрд руб. Похожая оценка – 50–60 млрд руб. – и у партнера Colliers Владимира Сергунина. Управляющий партнер ILM Андрей Лукашев говорит, что, как правило, при строительстве объектов коммерческой недвижимости вознаграждение fee-девелопера составляет в среднем 10% от общих затрат на объект. Получается, что AB Development может заработать на этом проекте 5–6 млрд руб.