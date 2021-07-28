Девелопер Vesper нашел партнера для застройки промзоны у Киевского вокзала

Vesper стала владельцем компании «Лираль – индустрия пластмасс», которой принадлежат права на 26,5 га на Бережковской набережной, в мае этого года. На этой площадке девелопер намерен возвести многофункциональный комплекс на 667 445 кв. м, примерно половина из этого – жилье, остальное – коммерческая недвижимость и объекты инфраструктуры. AB Development в рамках договора с Vesper должна будет построить для нее примерно 320 000 кв. м офисов, говорят собеседники «Ведомостей». Инвестиции в этот проект управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков оценивает в 60 млрд руб. Похожая оценка – 50–60 млрд руб. – и у партнера Colliers Владимира Сергунина. Управляющий партнер ILM Андрей Лукашев говорит, что, как правило, при строительстве объектов коммерческой недвижимости вознаграждение fee-девелопера составляет в среднем 10% от общих затрат на объект. Получается, что AB Development может заработать на этом проекте 5–6 млрд руб.