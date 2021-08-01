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Банк «Траст» нашел покупателя на особняк на Покровке в центре Москвы

Его реконструкцией ранее занимались акционеры ЮКОСа
Дарья Молоткова Антон Филатов
Расположение рядом со станциями метро «Китай-город» и «Чистые пруды» делает объект привлекательным для арендаторов /Евгений Разумный / Ведомости

Закрытый паевой инвестиционный фонд «РВМ коммерческая недвижимость № 1», находящийся под управлением «РВМ капитала», стал победителем аукциона по продаже здания главного дома усадьбы купцов Александра Ушакова и Александра Толзина на Покровке, следует из протокола торгов. Там сказано, что этот объект достанется фонду по начальной стоимости в 664,8 млн руб. Партнер Colliers Станислав Бибик и управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков считают эту цену рыночной. На лот претендовала еще одна компания, говорится в документе, однако ее название не раскрывается. Представитель «РВМ капитала» уточнил, что процесс оформления сделки уже начался.

Особняк на Покровке начал строиться еще в конце 80-х гг. XVIII в. По данным Росреестра, нынешний вид здание приняло к 1890 г. В 1996 г. тогдашний мэр столицы Юрий Лужков подписал распоряжение о реконструкции этого объекта за счет средств банка «Менатеп», подконтрольного акционерам нефтяной компании ЮКОС. Финансовая организация должна была расселить жильцов усадьбы и выкупить коммерческие помещения у других владельцев. Как писала газета «Коммерсантъ», собственник магазина «Чай» Валентина Корнеева отказалась продавать принадлежащие ей площади, в январе 1998 г. она была убита. В 2006 г. Мосгорсуд признал виновным в этом преступлении бывшего главу службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина. После банкротства «Менатепа» все права на реконструкцию особняка на Покровке перешли банку «Траст». Ее удалось завершить лишь в 2005 г. Актив достался «Трасту» как нереализованное имущество должника, подтвердил представитель банка. Сейчас этот объект используется как офисно-торговый центр. Там находится, к примеру, кофейня «Кофецвет», магазины «Ароматный мир», «Вкусвилл» и проч. Общая площадь особняка, согласно Росреестру, составляет 3765 кв. м. Однако в сделку с «РВМ капиталом» вошло лишь 3224 кв. м, сказано в лотовой документации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных