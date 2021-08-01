Банк «Траст» нашел покупателя на особняк на Покровке в центре Москвы

Особняк на Покровке начал строиться еще в конце 80-х гг. XVIII в. По данным Росреестра, нынешний вид здание приняло к 1890 г. В 1996 г. тогдашний мэр столицы Юрий Лужков подписал распоряжение о реконструкции этого объекта за счет средств банка «Менатеп», подконтрольного акционерам нефтяной компании ЮКОС. Финансовая организация должна была расселить жильцов усадьбы и выкупить коммерческие помещения у других владельцев. Как писала газета «Коммерсантъ», собственник магазина «Чай» Валентина Корнеева отказалась продавать принадлежащие ей площади, в январе 1998 г. она была убита. В 2006 г. Мосгорсуд признал виновным в этом преступлении бывшего главу службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина. После банкротства «Менатепа» все права на реконструкцию особняка на Покровке перешли банку «Траст». Ее удалось завершить лишь в 2005 г. Актив достался «Трасту» как нереализованное имущество должника, подтвердил представитель банка. Сейчас этот объект используется как офисно-торговый центр. Там находится, к примеру, кофейня «Кофецвет», магазины «Ароматный мир», «Вкусвилл» и проч. Общая площадь особняка, согласно Росреестру, составляет 3765 кв. м. Однако в сделку с «РВМ капиталом» вошло лишь 3224 кв. м, сказано в лотовой документации.