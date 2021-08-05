«Яндекс» закрыл крупнейшую сделку года на рынке офисов

Другие подробности сделки ее участники не разглашают. По данным регионального директора по продажам департамента офисной недвижимости Knight Frank Константина Лосюкова, офисные площади в Neva Towers арендованы под размещение сервиса такси, а также некоторых других подразделений «Яндекса». Ставка аренды в этом бизнес-центре может составлять 34 000–35 000 руб. за 1 кв. м в год, сказал он. Руководитель отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова считает, что она может быть и выше – 36 000–37 000 руб. за 1 кв. м в год. По словам источника, близкого к одной из сторон сделки, «Яндекс» будет арендовать площади в Neva Towers минимум пять лет. Получается, что новый офис обойдется корпорации за время использования не менее чем в 3,54–3,85 млрд руб.