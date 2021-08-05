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«Яндекс» закрыл крупнейшую сделку года на рынке офисов

Корпорация арендовала почти 21 000 кв. м в башне Neva Towers в «Москва-сити»
Дарья Молоткова Антон Филатов
Район «Москва-сити» пользуется максимальным спросом у крупных компаний /«СТ Тауэрс»

«Яндекс» арендовал 20 833 кв. м в офисном комплексе Neva Towers в деловом центре «Москва-сити». Об этом «Ведомостям» рассказали Антон Мельников, генеральный директор компании Metrika Investments (владелец объекта), и Наталья Никитина, партнер Cushman & Wakefield, которая выступала консультантом сделки. Представитель «Яндекса» эту информацию подтвердил. Он сообщил лишь, что «компания растет и развивается, поэтому она рассматривает различные варианты для своего расширения». Из финансового отчета Yandex N.V. за первое полугодие 2020 г. следует, что общая численность персонала у нее за год увеличилась на 45% до 14 850 человек, в том числе за счет консолидации активов «Яндекс.Маркета», найма новых сотрудников на направления электронной коммерции («Яндекс.Лавка», «Яндекс.Еда»), а также на платформы Yandex Cloud и Yandex Media Services. В новом офисе будет работать 1500 сотрудников корпорации, говорят собеседники «Ведомостей».

Другие подробности сделки ее участники не разглашают. По данным регионального директора по продажам департамента офисной недвижимости Knight Frank Константина Лосюкова, офисные площади в Neva Towers арендованы под размещение сервиса такси, а также некоторых других подразделений «Яндекса». Ставка аренды в этом бизнес-центре может составлять 34 000–35 000 руб. за 1 кв. м в год, сказал он. Руководитель отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова считает, что она может быть и выше – 36 000–37 000 руб. за 1 кв. м в год. По словам источника, близкого к одной из сторон сделки, «Яндекс» будет арендовать площади в Neva Towers минимум пять лет. Получается, что новый офис обойдется корпорации за время использования не менее чем в 3,54–3,85 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных