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Азербайджанская Karat Holding выходит на гостиничный рынок Москвы

Компания может инвестировать до 1,5 млрд руб. в строительство отеля на Таганке
Дарья Молоткова Антон Филатов
Компания может инвестировать до 1,5 млрд руб. в строительство отеля на Таганке /Максим Стулов / Ведомости

Азербайджанский агрохолдинг Karat Holding намерен построить на Таганке, на месте исторических корпусов с торговыми лавками товарищества «Василий Осипович Красавин с братьями», гостиницу. Это следует из отчетности входящей в холдинг компании «Конрэйс», которой принадлежат права на участок площадью 0,3 га в Большом Полуярославском переулке. Там сказано, что расположенные на этой территории пять строений общей площадью 1973 кв. м уже снесены. Представитель Karat Holding уточнил, что компания стала владельцем этой недвижимости около пяти лет назад. Она, по его словам, приобретала здания с целью сдачи их в аренду, однако затем холдинг посчитал этот бизнес нерентабельным, поэтому было принято решение о строительстве на их месте гостиницы. Подробности проекта он не раскрыл, уточнив, что работы на площадке уже начались. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 г., сказано в документах «Конрэйса».

Это следует из отчетности входящей в холдинг компании «Конрэйс», которой принадлежат права на участок площадью 0,3 га в Большом Полуярославском переулке. Там сказано, что расположенные на этой территории пять строений общей площадью 1973 кв. м уже снесены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных