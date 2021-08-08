Азербайджанская Karat Holding выходит на гостиничный рынок Москвы

Азербайджанский агрохолдинг Karat Holding намерен построить на Таганке, на месте исторических корпусов с торговыми лавками товарищества «Василий Осипович Красавин с братьями», гостиницу. Это следует из отчетности входящей в холдинг компании «Конрэйс», которой принадлежат права на участок площадью 0,3 га в Большом Полуярославском переулке. Там сказано, что расположенные на этой территории пять строений общей площадью 1973 кв. м уже снесены. Представитель Karat Holding уточнил, что компания стала владельцем этой недвижимости около пяти лет назад. Она, по его словам, приобретала здания с целью сдачи их в аренду, однако затем холдинг посчитал этот бизнес нерентабельным, поэтому было принято решение о строительстве на их месте гостиницы. Подробности проекта он не раскрыл, уточнив, что работы на площадке уже начались. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 г., сказано в документах «Конрэйса».