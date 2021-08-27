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Гостиничная компания АФК «Система» будет управлять отелем в парке «Патриот» в Кубинке

Cosmos Hotel Group стала партнером Промсвязьбанка по развитию инфраструктуры парка
Антон Филатов
Инициатором создания парка «Патриот» было Минобороны /Григорий Сысоев / РИА Новости

Входящая в АФК «Система» гостиничная компания Cosmos Hotel Group (CHG) подписала соглашение с Промсвязьбанком на управление отелем «ПСБ Патриот» на территории военно-патриотического парка «Патриот» в подмосковной Кубинке. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель CHG и подтвердил директор департамента специальных проектов Промсвязьбанка Сергей Ерин. Последний уточнил, что выбор оператора проводился на открытом конкурсе.

Кто еще в нем принимал участие, не известно. Сам отель занимает 9 га, он будет иметь категорию «4 звезды», в нем 248 номеров. Его открытие, по словам Ерина, запланировано на следующий год, однако CHG начнет подготовку к его запуску уже сейчас. Инвестиции в строительство гостиницы владелец управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич оценивает в 1,5–2,2 млрд руб. Современный отель позволит удовлетворить потребности посетителей парка «Патриот», а также увеличит время их пребывания на его территории, говорит президент CHG Александр Швейн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных