Гостиничная компания АФК «Система» будет управлять отелем в парке «Патриот» в Кубинке

Кто еще в нем принимал участие, не известно. Сам отель занимает 9 га, он будет иметь категорию «4 звезды», в нем 248 номеров. Его открытие, по словам Ерина, запланировано на следующий год, однако CHG начнет подготовку к его запуску уже сейчас. Инвестиции в строительство гостиницы владелец управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич оценивает в 1,5–2,2 млрд руб. Современный отель позволит удовлетворить потребности посетителей парка «Патриот», а также увеличит время их пребывания на его территории, говорит президент CHG Александр Швейн.