Гостиничная компания АФК «Система» будет управлять отелем в парке «Патриот» в Кубинке

Гостиничная компания АФК «Система» будет управлять отелем в парке «Патриот» в КубинкеCosmos Hotel Group стала партнером Промсвязьбанка по развитию инфраструктуры парка
Входящая в АФК «Система» гостиничная компания Cosmos Hotel Group (CHG) подписала соглашение с Промсвязьбанком на управление отелем «ПСБ Патриот» на территории военно-патриотического парка «Патриот» в подмосковной Кубинке. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель CHG и подтвердил директор департамента специальных проектов Промсвязьбанка Сергей Ерин. Последний уточнил, что выбор оператора проводился на открытом конкурсе.
Кто еще в нем принимал участие, не известно. Сам отель занимает 9 га, он будет иметь категорию «4 звезды», в нем 248 номеров. Его открытие, по словам Ерина, запланировано на следующий год, однако CHG начнет подготовку к его запуску уже сейчас. Инвестиции в строительство гостиницы владелец управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич оценивает в 1,5–2,2 млрд руб. Современный отель позволит удовлетворить потребности посетителей парка «Патриот», а также увеличит время их пребывания на его территории, говорит президент CHG Александр Швейн.