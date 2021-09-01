AFI Development Льва Леваева построит 720 000 кв. м недвижимости на Алтуфьевском шоссе

AFI Development Льва Леваева построит 720 000 кв. м недвижимости на Алтуфьевском шоссеКомпания стала победителем второго столичного аукциона по программе «Индустриальные кварталы»
Входящая в девелоперскую компанию AFI Development фирма АО «Специализированный застройщик «Московский ткацко-отделочный комбинат» стала победителем аукциона на право реорганизации почти 30 га бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе», следует из протокола торгов. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов говорил, что на этот лот претендуют 13 компаний. В итоге при стартовой цене в 37,5 млн руб. структура AFI Development согласилась заплатить почти в 85 раз больше — 3,22 млрд руб. Второе место заняла тюменская компания «Страна девелопмент».
Сами торги шли почти 19 часов, было сделано 2118 шагов. «Ведомости» ожидают комментарий представителя AFI Development. В рамках реорганизации промзоны на Алтуфьевском шоссе планируется строительство 720 000 кв. м недвижимости, из которых 470 000 кв. м составят объекты производственного и общественно-делового значения. Победитель торгов также в рамках проекта сможет возвести 240 000 кв. м жилья, из которых 25 000 кв. м будут переданы под программу реновации. Общие инвестиции в проект составят 45 млрд руб., сообщал ранее Ефимов. Проект планируется полностью завершить не раньше 2035 г.
Промзона на Алтуфьевском шоссе — вторая по счету площадка, проданная по программе «Индустриальные кварталы». В ноябре прошлого года «Интеко» стало победителем торгов на право реорганизации 35 га бывшей территории «Коровино» на севере Москвы. Там можно построить свыше 615 000 кв. м недвижимости общественного и производственного назначения. Инвестиции в этот проект составят около 40 млрд руб., говорил Ефимов.