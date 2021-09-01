AFI Development Льва Леваева построит 720 000 кв. м недвижимости на Алтуфьевском шоссе

Сами торги шли почти 19 часов, было сделано 2118 шагов. «Ведомости» ожидают комментарий представителя AFI Development. В рамках реорганизации промзоны на Алтуфьевском шоссе планируется строительство 720 000 кв. м недвижимости, из которых 470 000 кв. м составят объекты производственного и общественно-делового значения. Победитель торгов также в рамках проекта сможет возвести 240 000 кв. м жилья, из которых 25 000 кв. м будут переданы под программу реновации. Общие инвестиции в проект составят 45 млрд руб., сообщал ранее Ефимов. Проект планируется полностью завершить не раньше 2035 г.