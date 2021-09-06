Группа «Основа» начинает еще один проект в гостиничном сегменте

Группа «Основа» начинает еще один проект в гостиничном сегментеОна вложит 1,5 млрд рублей в реконструкцию старого санатория «Ерино» под Подольском
ГК «Основа» приобрела советский санаторий «Ерино», расположенный недалеко от Подольска в новой Москве, сказано на сайте администрации Рязановского (там находится сам объект). Совладелец компании Олег Колченко эту информацию подтвердил. Детали сделки он не уточнил. «Ерино» крайне перспективный объект с мощным медицинским и оздоровительным ядром, который компания планирует развивать в рамках своего гостиничного бизнеса, объяснил он причину покупки комплекса.
«Ерино» было открыто в 1961 г. для нужд Министерства среднего машиностроения СССР, которое отвечало за атомную промышленность страны и занималось в том числе разработкой и производством ядерного оружия. Инициатором строительства санатория был академик Игорь Курчатов, принимавший участие в создании первых советских атомных и водородных бомб.