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Группа «Основа» начинает еще один проект в гостиничном сегменте

Она вложит 1,5 млрд рублей в реконструкцию старого санатория «Ерино» под Подольском
Дарья Молоткова Антон Филатов
Санаторий «Ерино» / tripadvisor.ru

ГК «Основа» приобрела советский санаторий «Ерино», расположенный недалеко от Подольска в новой Москве, сказано на сайте администрации Рязановского (там находится сам объект). Совладелец компании Олег Колченко эту информацию подтвердил. Детали сделки он не уточнил. «Ерино» крайне перспективный объект с мощным медицинским и оздоровительным ядром, который компания планирует развивать в рамках своего гостиничного бизнеса, объяснил он причину покупки комплекса.

«Ерино» было открыто в 1961 г. для нужд Министерства среднего машиностроения СССР, которое отвечало за атомную промышленность страны и занималось в том числе разработкой и производством ядерного оружия. Инициатором строительства санатория был академик Игорь Курчатов, принимавший участие в создании первых советских атомных и водородных бомб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных