Банк «Траст» хочет выручить от продажи «Интеко» не менее 37,4 млрд рублей

Банк «Траст» хочет выручить от продажи «Интеко» не менее 37,4 млрд рублейБывшая компания Елены Батуриной и Микаила Шишханова выставлена на торги
Банк «Траст» выставил на открытый аукцион 100% акций девелоперской компании «Интеко», следует из его сообщения. Заявки на приобретение пакета будут приниматься до 10 ноября. Начальная цена — 37,4 млрд руб. Она включает в себя акции «Интеко», которые были оценены в 29,6 млрд руб., а также долговые обязательства компании перед «Трастом» на 7,8 млрд руб.
«Интеко», по данным Единой информационной системы жилищного строительства, занимает 23 место в рейтинге крупнейших девелоперов России (13-е в Москве): в стадии строительства у нее сейчас находится 501 000 кв.м жилья. Сама компания была создана женой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной и ее братом Виктором. В 2000-е гг. компания была одним из крупнейших строителей жилья в Москве. Вскоре после отставки Лужкова, в 2011 г., Елена Батурина продала «Интеко» владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову за $1,2 млрд, из которых примерно половину составляли долговые обязательства. В 2017 г. Шишханов из-за финансовых проблем у Бинбанка потерял контроль над компанией, котора была передана в фонд консолидации банковского сектора. Сейчас владелец «Интеко» – банк непрофильных активов «Траст». Среди текущих проектов компании — жилые комплексы «Врубеля, 4» на месте издательского дома «Коммерсантъ» на «Соколе», West Garden в Раменках, «Вестердам» в Очаково-Матвеевском, «Садовые кварталы» в Хамовниках. Выручка «Интеко», по данным «СПАРК-Интерфакс, по итогам 2020 г. составила 3,12 млрд руб., чистый убыток — 5,1 млрд руб.
После перехода «Интеко» к «Трасту» компания активно наполняла свой портфель проектами с разрешительной документацией, причем в разных сегментах — бизнес-классе, премиум и элит, говорит партнер Colliers Владимир Сергунин. Так, она приобрела комплекс «Теплые торговые ряды» на ул. Ильинке под строительство апарт-комплекса, а также площадки на ул. Сергея Макеева на Пресне и в Танковом проезде в Лефортове под жилье. Последняя сделка — покупка у «Газпромбанк-инвеста» участка под выставочным центром «Росстройэкспо» на Фрунзенской набережной. Там появится жилой комплекс на 75 000 кв.м.
Аналитик департамента жилой недвижимости Accent Capital Игорь Талалов полагает, что стоимость «Интеко» в 37,4 млрд руб. является адекватной рынку. Впрочем, по его словам, среди действующих застройщиков сейчас вряд ли найдется много претендентов, которые будут готовы выплатить всю сумму сразу. Он не исключает, что девелоперы будут ждать повторных торгов, в рамках которых цена лота будет ниже. Президент ГК «Основа» Александр Ручьев говорит, что возможность приобретения компании рассматривали несколько крупных игроков, которые впоследствии отказались от ее покупки. Скорее всего, ожидания «Траста» выше, чем стоимость самого актива, полагает он.
Покупателем «Интеко» может выступить любая девелоперская компания, у которой есть достаточно амбиций и свободных средств, говорит Сергунин. C ним согласен и инвестиционный директор «Тринфико» Артём Цогоев, который добавляет, что такой актив может заинтересовать крупных застройщиков, чьи акции обращаются на бирже. Сейчас таких компаний несколько — ПИК, ГК «Самолет», группа ЛСР, Etalon Group и «Инград». Он отмечает, что таким компаниям легче получить дополнительные средства с помощью выпуска ценных бумаг. Кроме того, акции публичной компании можно заложить, продолжает он. За счет приобретения «Интеко» такой девелопер получит возможность увеличить свой портфель в Москве и выйти на рынок Ростова-на-Дону, резюмирует Цогоев. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов не исключает, что активом заинтересуются и компании из смежных секторов, в том числе из коммерческой недвижимости. По его словам, жилой сегмент довольно устойчив к внешним изменениям по сравнению с остальными. Ручьев не исключает возможность покупки компании одним из региональных застройщиков, который захочет выйти на московский рынок.
Группа ПИК не заинтересована в покупке участков за счет приобретения девелоперских компаний, говорит ее представитель. Он объясняет это тем, что в этом случае она переплачивает за бренд и за команду. Представители группы ЛСР и АФК «Система» (крупнейший акционер Etalon Group) от комментариев отказались. Представитель «Инграда» на запрос «Ведомостей» не ответил. И лишь представитель группы «Самолет» сообщил, что компания рассматривает возможность участия в торгах по приобретению «Интеко». Представитель ФСК пояснил, что компания еще не анализировала выставленный на торги актив, поэтому окончательного решения об участии в них не приняла.