Банк «Траст» хочет выручить от продажи «Интеко» не менее 37,4 млрд рублей

Покупателем «Интеко» может выступить любая девелоперская компания, у которой есть достаточно амбиций и свободных средств, говорит Сергунин. C ним согласен и инвестиционный директор «Тринфико» Артём Цогоев, который добавляет, что такой актив может заинтересовать крупных застройщиков, чьи акции обращаются на бирже. Сейчас таких компаний несколько — ПИК, ГК «Самолет», группа ЛСР, Etalon Group и «Инград». Он отмечает, что таким компаниям легче получить дополнительные средства с помощью выпуска ценных бумаг. Кроме того, акции публичной компании можно заложить, продолжает он. За счет приобретения «Интеко» такой девелопер получит возможность увеличить свой портфель в Москве и выйти на рынок Ростова-на-Дону, резюмирует Цогоев. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов не исключает, что активом заинтересуются и компании из смежных секторов, в том числе из коммерческой недвижимости. По его словам, жилой сегмент довольно устойчив к внешним изменениям по сравнению с остальными. Ручьев не исключает возможность покупки компании одним из региональных застройщиков, который захочет выйти на московский рынок.