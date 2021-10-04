Группа ПИК может построить крупный склад в новой Москве

Группа ПИК может построить крупный склад в новой МосквеИнвестиции в новый логопарк оцениваются в 16 млрд рублей
Входящая в группу ПИК компания «ПИК-инвестпроект» стала владельцем фирмы «Жилстройиндустрия», которая, как следует из ее отчетности, арендует почти 60 га рядом с пос. Соколово на Киевском шоссе в новой Москве. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 1 октября. Продавец – «Галс-индустрия» (входит в девелоперскую компанию «Галс-девелопмент», принадлежащую фондам группы ВТБ). Представитель ПИК от комментариев отказался. Представитель «Галс-девелопмента» факт сделки подтвердил, уточнив, что компания «полностью вышла из проекта». Сумма сделки могла составить не менее 500 млн руб., утверждает один из консультантов, работавших с этой площадкой.
ПИК – крупнейший девелопер жилья в России. Земельный банк группы, по собственным данным, на сентябрь этого года составлял 21,5 млн кв. м. Ее выручка в первом полугодии 2021 г. составила 189,2 млрд руб. Основные акционеры ПИК – бизнесмен Сергей Гордеев и группа ВТБ. В октябре компания провела SPO и привлекла 36,3 млрд руб.