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Группа ПИК может построить крупный склад в новой Москве

Инвестиции в новый логопарк оцениваются в 16 млрд рублей
Дарья Молоткова Антон Филатов
ПИК – крупнейший девелопер жилья в России / Андрей Гордеев / Ведомости

Входящая в группу ПИК компания «ПИК-инвестпроект» стала владельцем фирмы «Жилстройиндустрия», которая, как следует из ее отчетности, арендует почти 60 га рядом с пос. Соколово на Киевском шоссе в новой Москве. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 1 октября. Продавец – «Галс-индустрия» (входит в девелоперскую компанию «Галс-девелопмент», принадлежащую фондам группы ВТБ). Представитель ПИК от комментариев отказался. Представитель «Галс-девелопмента» факт сделки подтвердил, уточнив, что компания «полностью вышла из проекта». Сумма сделки могла составить не менее 500 млн руб., утверждает один из консультантов, работавших с этой площадкой.

ПИК – крупнейший девелопер жилья в России. Земельный банк группы, по собственным данным, на сентябрь этого года составлял 21,5 млн кв. м. Ее выручка в первом полугодии 2021 г. составила 189,2 млрд руб. Основные акционеры ПИК – бизнесмен Сергей Гордеев и группа ВТБ. В октябре компания провела SPO и привлекла 36,3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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